買3台超跑犒賞自己 照片曝光後網友笑：有股淡淡哀傷

2019-07-19 13:49 聯合新聞網 綜合報導



許多男人的夢想就是能買輛跑車來犒賞自己，一名網友在臉書上表示買了3台超跑來慰勞自己，他還拍下3台車將3個停車格停好停滿的照片，PO上網後引來許多網友按讚。只不過第二張照片卻讓網友們看了哭笑不得，因為這3台車其實只是模型車，停在停車格的畫面太過逼真，讓網友也不得不讚嘆拍照技術太到位。

原PO在臉書「爆廢公社」表示工作一段時間了，也存了一些積蓄，為了對自己好一點，買了2輛黑色、1輛藍色的超跑來犒賞自己，他還將3輛車各停在3個停車格裡，照片一出讓網友好羨慕。只不過第二張照片卻讓人看了哭笑不得，因為這3輛車並不是真車，停車格也不是真的在停車場裡，這些都只是模型，只不過因為拍攝角度關係，讓人誤以為是真的跑車停在停車格。

許多網友雖然被騙了但卻沒有生氣，反而大讚照片太真實，「好逼真」、「太厲害了這個拍照技術」、「這拍照技術真是到位。假使再開美肌、打個光，還以為來到一年一度汽車展」、「還以為超級土豪降臨」、「好樣的！先恭喜你實現第一個夢想」、「這也太精緻了吧」。

還有網友鼓勵原PO「有夢最美，希望相隨」、「有想理！加油」、「好幽默好可愛的人，和我兒子一樣天，這樣的人都很樂觀，很棒」，不過也有人開玩笑地說「怎麼有一股淡淡的哀傷」。