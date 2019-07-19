剩800元怎撐到下個月？他找到6種草可吃 網友獻策度難關

2019-07-19 13:19 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友皮包只剩800元能度日，讓他不知道該怎麼撐到下個月。示意圖／ingimage授權 分享 facebook 許多人薪資不高，常常因為要支出的費用太多，當領完薪水沒多久，皮包很快就扁掉了。一名男網友在臉書PO文表示自己只剩下800元，不知道該怎麼稱到下個月，只好上網搜尋「什麼草可以吃」，網友看了於心不忍，紛紛獻策打算幫他度過難關。

這名男網友昨天（18日）在臉書「爆怨公社」PO出自己皮包裡的金額只剩800元，他無奈的說「剩800要怎麼活到下個月」。在無計可施之下，他上網搜尋「什麼草可以吃」，打算用不花錢的方式來撐過這段期間，沒想到還真的讓他找到幾種可以食用的草，包括牛蒡、蒲公英、野葛、泰國含羞草、矢車菊、繁縷（魚腸菜）等等，這樣的方式也讓網友們看了很傻眼。

許多網友們都幫忙出主意，「800/12=66.7元~一天一餐剛好」、「每天兩餐泡麵，可以的」、「除了採集生菜，可以試試抓龍蝦來做搭配」、「去大賣場買麵包當早餐，一大袋百元有找可以吃好幾天，或買條吐司大概40可以吃好幾天，剩下錢買果醬」、「買一瓶醬油和一包米可以撐到下個月了」、「就只吃午餐呀！選那種飯跟湯無限吃的自助餐，以前中午當三餐吃，中午吃超級飽，就可以了」。

也有人故意開玩笑的說「打關鍵字『活到下個月』，問問之前po文發問的人最後怎麼活到下個月的？」、「還有土，海邊有沙，配海水帶點鹹」、「拿去買刮刮樂吧，反正不買你也會餓死，賭一次試試」、「買80條口香糖到車站，百貨公司前賣一條100」。