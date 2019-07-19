吃辦桌遇暴雨積水 她直呼「是真的流水席了」

2019-07-19 12:09 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在台南參加辦桌，因為遇上大雨，地上都是積水，讓她笑說真的是變成「流水席」了。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」 分享 facebook 輕颱丹娜絲雖然沒有直撲台灣而來，但是受到外圍環流影響，昨天（18日）各地都出現了雨勢，一名女網友昨天在台南七股參加一場辦桌，沒想到遇上大雨，而且下了一個小時都沒停，地上開始積水，讓她直呼「這這這這…是真的流水席了啦！」

原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，昨天晚上到七股的龍海宮參加辦桌，當時正下著暴雨，因為宴客地點辦在戶外，雖然有上頭有棚子遮住，但是雨勢太大，地面上開始積水。從她拍攝的影片可看到，許多民眾坐在位子上用餐，前方還有布幕播放電影，但地上開始積起水來，總舖師則在另一邊的棚子下忙著料理，這樣的畫面讓原PO開玩笑的說真的是「流水席」。

不僅下雨，天空還伴隨著閃電，原PO有點害怕的說「腳踩著積水看著閃電也太恐怖」。有趣的是，因積水過多，不知道是誰的鞋子掉了，原PO竟還撈到藍白拖鞋。幸好一個小時後雨停了，水也退了，原PO慶幸的說還好排水系統很好，沒造成什麼災情。

有網友打趣的說「這吃完應該會得香港腳了吧」、「水還蠻乾淨的～～這樣卡涼啦」、「等等會不會有現撈的魚？」、「下一道菜 應該是撈麵」、「怎麼可以如此淡定？」、「好可怕！萬一漏電，全部變成BBQ」。

不過也有台南人質疑是假新聞，「台南現在無風雨」、「台南雨不是停很久了」、「中西區沒什麼雨啊」、「最好是台南啦」、「台南哪裡啊？安南區無雨中」、「這不是以前的影片嗎？樓主確定不是網路人家傳的嗎？」對於網友的質疑，原PO貼出自己當時自拍手錶的畫面駁斥說「我在現場！假新聞我頭給你啦」，有一名同一天也在現場的女網友貼出照片說「我也在這啊」，讓原PO開心的說「終於有人可以證明這不是假新聞了，真的是今天的事情啊」。