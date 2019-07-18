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你還記得嗎？那個票亭與開分員的時代

他用「血鉛筆」3週調薪7次 網友直呼「求團購！」

2019-07-18 20:57聯合新聞網 綜合報導

日前一名網友將他的「加薪法寶」PO網，讓其他網友紛紛求團購。圖擷自爆廢公社公開版
日前一名網友將他的「加薪法寶」PO網，讓其他網友紛紛求團購。圖擷自爆廢公社公開版
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身為上班族，不僅要能夠配合上司交代的事項，也要與自己的同事和睦相處，若是還能夠有自己滿意的薪水，和友善的同事，都是大家夢寐以求的。日前就有一名網友公開他「上班法寶」，讓上班族多個願望一次滿足，其他網友紛紛直呼「哪裡有賣！」

這名網友在爆廢公社PO文表示，自從買了「鉛筆」放在辦公室後，同事和他說話就變的客氣許多，其他部門也都很配合業務，就連下屬上班也都變的很準時，甚至找老闆簽名時都用「這支筆」，結果才短短3個星期就調薪7次，讓他開玩笑的說「可能是因為大家慢慢看到我的才華吧！」

仔細查看才發現，原來所謂的「加薪法寶」就是沾有「假血跡」的鉛筆，而且紙袋上還寫著《JOHN WICK2》捍衛任務電影的字樣，旁邊還印著影星基努李維的照片，原來該電影裡的主角基努李維就是用「鉛筆殺人」，然而，血跡斑斑的樣子，乍看之下真的相當逼真嚇人，難怪同事都對他相當客氣，下屬也都不敢惹他生氣。

照片一公開，立刻引起網友熱烈討論，紛紛表示「這哪裡有賣」、「開團了啦！我也想加薪」、「服務業真的要團購欸」、「台灣買的到嗎」。也有網友立刻秒懂為何老闆會幫他加薪「好像懂了什麼，以後要乖乖就是了」。

爆廢公社加薪基努李維
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