外帶麵線驚見「大強」泡澡！她心軟不公開店家有理由

2019-07-18 13:14 聯合新聞網 綜合報導



任誰看到這碗「蟑螂麵線」都會食欲全消！ 圖擷自 臉書社團「爆料公社二社」 分享 facebook

這種免費加料太驚悚！有消費者外帶麵線回家，打開後竟在碗中撈出一隻大蟑螂，跟店家反映，也只得到「再來一碗」的回應，網友看了不禁喊「噁」：「那整鍋都要倒掉吧！」

一名網友在臉書不公開社團「爆料公社二社」上傳一張照片，貼文中提到他學妹跟朋友外帶麵線回家吃，打開碗蓋後，驚見一隻超大蟑螂泡在裡頭。當事人跑去跟老闆反映，對方僅說：「是喔，那我再做一碗給你。」

對此回應不太能接受的學妹向發文者求援，發文者建議找記者，學妹卻否決了這個做法，「不要啦，他們這間很小間，報完倒了怎辦…。」

網友看到這碗「大強麵線」直呼「崩潰」，「再給一碗還不是一樣整鍋都是蟑螂精華」、「我覺得我會直接暈倒」、「以後吃麵線會有陰影」、「我的話沒賠個5000一定不罷休」，還有人提醒以後吃麵線都要先翻攪一下。

不少網友也對老闆的免費加料發揮了想像力，「還以為哪家大腸那麼大」、「想說第一次看到加香菇的」、「那是紅棗啦」、「是大油蔥啦」、「剛看到以為是皮蛋」。另有網友稱讚不願掀店家底的學妹，「對方態度這樣，學妹還這麼替他們想幹嘛？」、「學妹好心有好報」。

不過也有人覺得「案情」不太合理，「這麼大隻老闆在撈都沒看見，老闆的眼睛確定沒壞嗎？」、「除非瞎子在盛，常理判斷不可能會出現在碗裡」、「該不會是你家天花板的小強，看到好料的就直接飛下去才溺斃的」。