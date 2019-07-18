台人早上為何不洗澡？他神揭「時間論」鄉民推爆

2019-07-18 13:25 聯合新聞網 綜合報導



網友發問老外說台灣人早上為什麼不洗澡？圖擷自 PTT 分享 facebook 各國習慣大不同，就連洗澡時間也不一樣，不少外國人會選在早上起床後沖澡，台灣人則大多選在晚上、睡前洗澡。對此，一名網友在PTT上發問「老外說台灣人早上為什麼不洗澡？」，引來網友熱烈討論。

原PO透露，前幾天跟美國人還有加拿大人聊天，他們對於台灣人早上不洗澡這件事覺得很納悶，他們說，「台灣人早上起床也會刷牙洗臉，那為什麼不順便洗澡呢？而且台灣天氣熱，一天洗早晚兩次澡也不為過啊！」

於是原PO好奇發文詢問網友，「這些老外說的有道理嗎？台灣人早上不洗澡的原因是什麼呢？」，一發問隨即掀起網友熱烈討論，有網友回應，「上班來不及」、「早上洗澡=從事特種行業，老一輩刻板」、「你反問他們晚上為什麼不洗澡」。

網友解答被推爆。圖擷自 PTT 分享 facebook

對此，還有網友精闢解答「這並不是白天晚上的問題，這是一個洗澡時間到了就該洗澡的問題，因為台灣的晚上就是美國的白天，當我們在洗澡的時候（晚上），他們同時也在洗澡（白天），所以只要洗澡時間到了，基本上全世界的人都會在洗澡，大概4這樣。」

該名網友言論一出，立刻被其他網友推爆，「創舉：全球統一洗澡時間！」、「我會笑死」、「朕封你為..洗澡王！解決我多年疑惑了」、「6666世紀大發現」、「國際洗澡時間啊！」