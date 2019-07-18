路上遇身障人士賣口香糖 他的舉動引上千網友讚翻

2019-07-18 12:41 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友在路上遇到身障人士推銷口香糖，他的作法引發網友大大稱讚。圖／取自爆廢公社 分享 facebook

路上常見身障人士推銷口香糖等商品，一名男網友也在路上遇到，並將過程PO到臉書社團「爆廢公社」，網友們見到男子的作法，紛紛大讚「謝謝你的善心」、「好人一生平安」。

男網友在爆廢公社發文，文中提及他昨（17）日中午在台北新光三越，遇到一位患有腦性麻痺的身障人士販售口香糖，板子上寫著「我要自立生活，口香糖、嗨啾一條20元」，原PO將所有軟糖和口香糖全買下並打算贈送給網友，「你在新光三越嗎？你有空嗎？你有空可以來跟他說加油，然後我請你吃軟糖或口香糖嗎？錢我已經付了，只要人來就好，送完為止」。

網友看到後熱烈回覆，9000多人按讚，「中午有遇到你，謝謝你的愛心」、「好人有好報，有你真好」、「我都快忘記台灣最美的風景是人啊」、「西門町峨嵋停車場旁跟他買過嗨啾」、「比起什麼政治文我最愛這種有愛心的了」、「您的愛心不止幫助了身障人士...也慷慨的分享所有經過與需要的人！」、「樓主很棒，但難免讓人擔心會不會有人惡作劇，讓大家不小心淪為搶劫犯（不付錢拿了就跑），大家要小心就是」。

原PO也在留言處表示自己不什麼善心人士，只是想分享一些愛心而已，他對身體不便卻又願意自食其力的人感到敬佩，他認為「這些糖果也沒多少錢，社會上捐幾萬幾十萬幾百萬的大有人在，不過我沒這麼多錢，就做點小事來幫助他們」，最後他說可能有人會覺得是作秀，「但如果今天這樣做可以帶動更多人，那也就算成功把愛心散播出去了」。