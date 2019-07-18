95元雞腿便當被嫌配菜爛又貴 網一看秒懂：有三色豆就不行

2019-07-18 11:17 聯合新聞網 綜合報導



顧客給便當店差評並抱怨，95元的便當只付三樣配菜，其中一樣還是三色豆，沒想到許多網友紛紛表示，「三色豆真的不行」。本報資料照片 分享 facebook 物價不斷上漲，在這個什麼都漲的時代，一名便當老闆貼出Google評分截圖，有顧客給差評並抱怨，95元的便當只付三樣配菜，其中一樣還是三色豆，沒想到許多網友紛紛表示，「三色豆真的不行」。

一名便當老闆在「爆廢公社」貼出Google評價截圖，圖中一位顧客給了兩顆星評分並抱怨，95元的香酥雞腿飯卻只有三樣配菜，其中一樣還是三色豆，直呼「太差勁」，而店家也回嗆，如果找到便宜又不只三樣配菜，配菜高檔合顧客口味的雞腿飯就退還95元，但如果沒有就別再做出這麼差勁的行為，「回家自己煮吧！」

店家最後還補充，下次要做損害店家的事情時，「別那麼矯情還給2顆星，既然都做了，狠一點給1顆星，這樣效果才會好！」，老闆也在貼文中表示，台北市中正區95元的雞腿便當，還是八兩全腿居然還被嫌棄，「你以為三色豆很便宜哦！」。

沒想到一大票網友卻無法接受三色豆，「三色豆沒誠意啦！好歹也來個豆芽菜吧」、「三色豆真的很不行」、「其實就是因為三色豆一大包價格超便宜啊」、認為三色豆既便宜又敷衍，「什麼菜都吃的我，就是不吃三色豆，冷凍過的食材，味道都跟原本的不一樣了，很可怕！」。

不過也有網友雖然討厭三色豆，卻認為便當價錢算合理「我也討厭三色豆，不過這價錢算ok」、「雞腿95元OK，但是我看到三色豆也不愛耶」、價錢看起來是差不多，但是就三色豆不可以，「這樣太敷衍了啦～看到有三色豆直接忽略三樣菜變兩樣」、「台中75～85，台北95合理啦」。

也有部分網友認為三色豆是不錯的一道菜，「三色豆好吃啊」、「三色豆不錯呀」、「挑食的人你滿足不了」、「有那麼差嗎？我覺得三色豆是個還蠻不錯的配菜啊，樓上這些人也太挑食了吧」。