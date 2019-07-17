兒子嫌棄冰箱「白色布丁」難吃 爸疑惑一看傻眼…

2019-07-17 15:23 聯合新聞網 綜合報導



一名男子在臉書「爆廢公社」分享趣事，他表示兒子下課後在冰箱找點心吃，後來卻向他抱怨「布丁好難吃」。圖／擷取自爆廢公社 分享 facebook

你也曾吃錯東西過嗎？一名男子在臉書「爆廢公社」分享趣事，他表示兒子下課後在冰箱找點心吃，後來卻向他抱怨「布丁好難吃」，他疑惑自己並沒有買布丁，查看冰箱得知真相後讓他哭笑不得。

男網友PO文中寫道，他聽到兒子吃了冰箱的布丁，對此感到困惑「我就沒有買布丁啊！哪來的布丁？」，隨後打開冰箱查看，一看到眼前的景象傻住了，原來兒子口中的「布丁」其實是白色的固體豬油，沒想到竟被誤當成甜甜的布丁，吃了一口後還嫌棄「好難吃」，原PO無奈的表示「鵝子啊⋯⋯那個是豬油不是布丁啊」，兒子的天兵行徑也讓眾人笑噴。

網友們對此紛紛表示「這是豆花呀，鵝子」、「好肥啊」、「以為是奶酪」、「我要把我的豬油藏起來了」、「怎麼會以為是布丁」、「濃醇香的布丁」、「這拌飯、淋醬油超好吃」。

其他網友也透露自己做過一模一樣的事，「我小時候也做過一樣的事，吃了一口後立馬吐了」、「小時候也以為這是冰挖一口來吃，超噁心的味道」、「我媽說架上有蜂蜜叫我澆在甜粽上吃，我吃了一嘴的麻油」、「我姪女小時候拿口紅膠塗自己的嘴唇…」、「老媽都會在冰箱冰一個白鐵水壺，裝著自家煮的紅茶。有天我回家時太渴了，就直接拿出還微溫的水壺，對著壺嘴就喝了一大口...微溫的豬油原來就是那種味道啊」。