租屋12年沒冷氣受不了了！她問：水冷扇和移動式冷氣怎麼選？
全球暖化嚴重，一年比一年還熱，冷氣變成了家中必需品。一位網友租屋住了12年沒有冷氣，只靠電風扇度日，於是詢問網友是否有推薦的水冷扇或移動式冷氣。
一名網友在「爆系知識家」尋求網友建議，她租屋一樓房住了12年，沒有冷氣，長年依靠電風扇度日，房子位於巷弄沒有日曬，所以長年潮濕，皮膚狀況也是每況愈下，於是想問，在限制條件下，如果不裝冷氣，是否有推薦的水冷扇或移動式冷氣。她開出這些條件，房屋潮濕、房間有對外窗（窗開是防火巷與旁邊大概隔150公分）、怕吵、想省電、冷氣排除、不可能搬家，詢問在這樣的條件下如何選擇。
網友紛紛表示，在這些條件下，水冷扇、移動式冷氣都不適合，「房內已經潮濕，水冷扇會更慘，移動式冷氣頗耗電，有點吵，還必須裝上熱風管排出屋外…」、「水冷扇沒用！！！」、「移動式冷氣要裝排風管，蠻吵、不太涼，水冷扇，吵、潮濕、不冷」、水冷扇有使用條件，否則效果會不好，「妳房間太潮濕，真的不適用！！除濕機真的要買，床單可以考慮保潔墊！參考一下」、
不過，有網友認為健康最重要，水冷扇潮濕會更嚴重，吹出來的風都是濕冷的，對身體非常不好，「預算若夠可以買變頻冷氣，既省電又安靜，配合除濕機，會變的很乾爽」，加上現在買還有冷氣節能補助還可以省錢、「建議裝省電節能標章的冷氣，要省電費就設定26~27度適溫就好，還有冷氣運作時間長短即可」、「除濕機加變頻冷氣，變頻冷氣很省電，錢再賺就有了，健康無價」。
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