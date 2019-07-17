超毛！車禍後下車拍照 網友驚見駕駛座還有個她…

2019-07-17 13:57 聯合新聞網 綜合報導



下車拍攝的出事現場，因為質疑朋友妻子天氣如此熱，為何還坐在駕駛座？驚覺照片裡的駕駛座似乎還坐著一名女子。擷自靈異公社 分享 facebook

一名網友在《靈異公社》po出朋友在車禍後，下車拍攝的出事現場，因為質疑朋友的妻子天氣如此燠熱，為何還坐在駕駛座？才驚覺照片裡的駕駛座似乎還坐著一名女子，照片po出後嚇壞眾多網友，截稿為止共有五千多人觀看，並有一千多人在照片下方留言，有人還點出這張照片似乎不只一個人，前面駕駛座的把手上，似乎還有另一名女子。

這張車禍現場照片po出後，原po表示在質疑友人的妻子為何還在駕駛座上後，友人竟回：「我拍照，老婆站在我旁邊啊…」，他表示，幸好朋友都無大礙，但從擋風玻璃後方，似乎能清楚看見一名長髮女子，友人表示，拍照時妻子一直站在他身邊，讓她頓時毛骨悚然。

該幀照片中，在碎裂的擋風玻璃後方，隱約可見在駕駛座上有一張人臉，包括眼睛等五官都相當清楚，感覺像是猙獰的表情，在照片po出後，有網友留言表示，「感覺好像是古代的人」，也有人指出照片中出事的車上，似乎還有其他人，有人指出把手前方還有另一名女子，還有人「我怎麼覺得駕駛座那位下顎是裂開的...，後座還有個要爬到前座的女生」。但也有人從科學的角度解釋，可能是「後座玻璃透過去的斑馬線」，也有人認為是「天空中的雲折射」導致成巧合的臉形。