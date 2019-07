台大爆紅正妹醫師為非洲義診募款 手寫筆記曝光!

2019-07-17 10:14 聯合新聞網 綜合報導



李姓女醫師除了長相令人驚艷外,也很會唸書,讓網友直呼「又正又會讀書又是醫生根本人生勝利組」。圖/取自Instagram 分享 facebook

一名曾在PTT上爆紅的李姓女醫師,除了長相令人驚艷外,也很會唸書,讓網友直呼「又正又會讀書又是醫生根本人生勝利組」。她在IG發文表示,有許多網友問過如何讀書,因此決定將之前的筆記義賣,募款捐助到無國界醫師團的非洲義診。

26歲的絕美女醫師,在澳洲雪梨大學就讀醫學系,去年開始回到台大醫院實習,還和台北市長柯文哲合照過,因亮麗的外表也曾多次上PTT表特版,每次都引起大量的討論。

李姓醫師的IG曝光,自介上寫著充滿正能量的一段話,「Be kind; for everyone you meet is fighting a hard battle.(寬容善待所有人,因為你遇見的每個人都在為了生活而努力奮鬥)」,追蹤人數高達近9萬人,她昨(16)日PO文表示,一直以來很多人問她讀書方法、時間分配和筆記訣竅,但她認為「我真的不是特別會讀書,更沒有過目不忘的超能力,所以我花很多時間去整理、理解、背單字」,並把以前的筆記分享出來,希望更多人能使用到它。

李女說,「考完試後筆記也被埋沒在書桌上了,覺得有點可惜」、「但必須說最後還是要靠你自己把它變成屬於你的知識」。經過考慮後,她希望可以透過將筆記義賣募款,透過分享筆記,除了讓更多人可以使用之外,明年她要和無國界醫師團下的機構一起到非洲的Tanzania義診,筆記募款的金額將會捐助到這項行動之中,「然後也謝謝你們,我才有機會去幫助更多的人!」,「筆記會在週六 (7/20/2019) 放上網」,該貼文也引起4,000多人按讚。

網友看完後紛紛留言,「人很美還很善良」、「真的覺得妳好棒!分享出來給更多需要的人之外還可以幫助義診活動」、「看起來圖文並茂,終於知道自己念不好的原因了」、「這行動很棒推推」、「這個字跡也太漂亮」、「白血球畫的好可愛」、「很多會讀書的人,筆記都特別厲害」。