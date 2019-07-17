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台大爆紅正妹醫師為非洲義診募款 手寫筆記曝光！

2019-07-17 10:14聯合新聞網 綜合報導

李姓女醫師除了長相令人驚艷外，也很會唸書，讓網友直呼「又正又會讀書又是醫生根本人...
李姓女醫師除了長相令人驚艷外，也很會唸書，讓網友直呼「又正又會讀書又是醫生根本人生勝利組」。圖／取自Instagram
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一名曾在PTT上爆紅的李姓女醫師，除了長相令人驚艷外，也很會唸書，讓網友直呼「又正又會讀書又是醫生根本人生勝利組」。她在IG發文表示，有許多網友問過如何讀書，因此決定將之前的筆記義賣，募款捐助到無國界醫師團的非洲義診

26歲的絕美女醫師，在澳洲雪梨大學就讀醫學系，去年開始回到台大醫院實習，還和台北市長柯文哲合照過，因亮麗的外表也曾多次上PTT表特版，每次都引起大量的討論。

李姓醫師的IG曝光，自介上寫著充滿正能量的一段話，「Be kind; for everyone you meet is fighting a hard battle.（寬容善待所有人，因為你遇見的每個人都在為了生活而努力奮鬥）」，追蹤人數高達近9萬人，她昨（16）日PO文表示，一直以來很多人問她讀書方法、時間分配和筆記訣竅，但她認為「我真的不是特別會讀書，更沒有過目不忘的超能力，所以我花很多時間去整理、理解、背單字」，並把以前的筆記分享出來，希望更多人能使用到它。

李女說，「考完試後筆記也被埋沒在書桌上了，覺得有點可惜」、「但必須說最後還是要靠你自己把它變成屬於你的知識」。經過考慮後，她希望可以透過將筆記義賣募款，透過分享筆記，除了讓更多人可以使用之外，明年她要和無國界醫師團下的機構一起到非洲的Tanzania義診，筆記募款的金額將會捐助到這項行動之中，「然後也謝謝你們，我才有機會去幫助更多的人！」，「筆記會在週六 (7/20/2019) 放上網」，該貼文也引起4,000多人按讚。

網友看完後紛紛留言，「人很美還很善良」、「真的覺得妳好棒！分享出來給更多需要的人之外還可以幫助義診活動」、「看起來圖文並茂，終於知道自己念不好的原因了」、「這行動很棒推推」、「這個字跡也太漂亮」、「白血球畫的好可愛」、「很多會讀書的人，筆記都特別厲害」。

李姓女醫師因亮麗的外表也曾多次上PTT表特版，每次都引起大量的討論。圖／取自In...
李姓女醫師因亮麗的外表也曾多次上PTT表特版，每次都引起大量的討論。圖／取自Instagram
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女醫師在澳洲雪梨大學就讀醫學系，去年開始回到台大醫院實習。圖／取自Instagr...
女醫師在澳洲雪梨大學就讀醫學系，去年開始回到台大醫院實習。圖／取自Instagram
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網友紛紛稱讚女醫師，「人很美還很善良」。圖／取自Instagram
網友紛紛稱讚女醫師，「人很美還很善良」。圖／取自Instagram
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女醫師曾和和台北市長柯文哲合照。圖／取自Instagram
女醫師曾和和台北市長柯文哲合照。圖／取自Instagram
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醫師義診募款非洲台大醫院澳洲柯文哲
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