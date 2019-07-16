為修網路全家人向外婆求授權 叛逆外婆跳針回「免啦」

2019-07-16 16:01 聯合新聞網 綜合報導



網友在PTT上發文分享家中修網路及電話，需要取得外婆授權，但無論客服怎麼問外婆都只回「免啦」。圖擷自 PTT 分享 facebook

家有一老如有一寶，日前有網友家裡網路壞了，打電話向中華電信詢問費用問題，客服告訴他由於電話掛在家中奶奶名下，需要奶奶口頭同意其他親人委辦才能處理。本以為可以輕易得到外婆同意，沒想到不管客服小姐怎麼問，奶奶卻跳針回答「免啦！」讓原po相當無奈。

這名網友13日在PTT發文分享，晚餐時間突然聽到媽媽說家裡沒辦法上網，連電話都出問題，隔壁鄰居也有相同狀況。由於家中每個月都會固定繳費，原po於是決定打給客服詢問費用如何計算。

打通客服後，原po了解因家附近的工程不慎挖斷線路，才造成網路及市話斷線，而最重要的費用問題，因為電話註冊的名字並非原po本人而是外婆，為避免溝通上的困難，原po希望由他代為處理。但依據規定，客服人員需徵求外婆的口頭同意才行，因此電話還是交到外婆手中。

也不知是外婆不理解客服人員的問題或是有其他原因，當客服人員詢問是否同意讓原po處理電話的事時，外婆總是回答「免啦」，讓原po聽了當場傻眼，不斷接過電話並跟外婆解釋要徵得她的同意才行。當最後一次客服小姐問是否同意時，家中其他親戚也看不下去，紛紛應聲「賀啦！」沒想到奶奶還是回「免啦」，原po只好無奈掛電話。

有趣的互動過程引發網友熱烈回應，有人留言：「後面所有親戚加入戰局XD笑死了」、「好有畫面喔哈哈哈哈哈」、「阿嬤是在堅持幾點的啦XD」。甚至有人製作梗圖模擬當下狀況。另外有網友說阿嬤身上流著叛逆的因子，原po也回應表示外婆真的很叛逆，過去也鬧過不少趣事。