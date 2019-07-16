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陸客來台吃遍小吃 直呼「非常普通」網戰翻

2019-07-16 10:10聯合新聞網 綜合報導

陸客來台吃了15天小吃後，仍然有口味不合的問題。示意圖／Ingimage
陸客來台吃了15天小吃後，仍然有口味不合的問題。示意圖／Ingimage
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台灣被譽為美食之國，不過並不是每個人口味都相同。近日，有名中國大陸網友來台旅遊，他抱著對台灣美食有著高度的期待來台旅遊15天，從花蓮吃到墾丁再吃回士林，他認為台灣小吃只有兩個特點「一是偏甜，二是勾芡」，他直呼「味道非常普通」，而網友看完也掀起一番熱烈討論。

原Po在《窮遊網》上發文，以「我彷彿跟他們去的不是同一個台灣」為開頭，指自己與台灣小吃口味不同的無奈，原Po解釋自己是《康熙來了》節目的10年粉絲，每當節目主題為台灣小吃時，他總抱著一定要試試看的心情，「對台灣（小吃）有濾鏡的那種」，不過他批評「真心覺得沒有一頓好吃到爆炸。」

他先點評知名牛肉麵店林東芳及西門町的金峰滷肉飯，他認為不難吃但是食物沒有記憶點，另外，曾經被大明星推崇的台鐵便當，也與便利商店的微波便當大同小異，原Po表示「炸彈蔥油餅其實就是東北的蔥油餅用油炸一下，台灣的蚵仔煎其實就是廈門的海蠣煎」。

接著，他喝春水堂的珍珠奶茶，直批「這也是史上第一杯讓我通宵失眠的奶茶，茶味太重」，對於麻辣火鍋的評價，原Po認為一點辣都沒有，他總結台灣小吃兩個特點，「一是偏甜，二是勾芡，就像台灣的人一樣甜甜膩膩的」。

最後，原Po表示，即使口味不合，「但在食材的選擇上卻一定是新鮮無添加，鮮榨果汁就是純果汁，的確貨真價實啊」，他強調台灣最棒的是，「你可以用人均100的錢吃到大陸人均200的日料」，原Po認為因為中國大陸的路邊攤小吃逐漸減少，如今在台灣吃東西，求的只是一種情懷。

而網友看了掀起一番熱議，有人認為「終於有人跟我一樣對台灣夜市小吃無感啦」、「好吃和當地特色是兩回事」、「這是什麼神仙文章居然說出了我的心聲」，也有人認為只是口味問題「我吃的麵線、滷肉飯都超級好吃耶」、「地域差異吧，福建廣東人應該都會滿認可台灣小吃的」、「但是台灣小吃的優點是我敢吃，大陸小吃食材來源、處理手法卻讓我寧願餓肚子不敢吃」。

網友認為台灣小吃都偏甜，且喜愛勾芡食物。圖／Ingimage
網友認為台灣小吃都偏甜，且喜愛勾芡食物。圖／Ingimage
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小吃夜市滷肉飯珍珠奶茶蚵仔煎
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