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短褲露美腿！拖車女神吸引全場目光 真相超尷尬

2019-07-15 20:53香港01 記者卓柏安／報導

事發當天她穿上短褲，原以為大家注視的是她的美腿。圖／取自臉書
事發當天她穿上短褲，原以為大家注視的是她的美腿。圖／取自臉書
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香港有搬貨羅拉，台灣也有個美女拖車司機，她日前穿上短褲，一走入餐廳即吸引全場注視，當她自以為「無敵神正」洋洋得意時，卻發現讓人超尷尬真相，原來大家定睛看的是其腿上因工作沾上的黑油迹，而非其自傲的修長美腿，她的自嘲式分享，引來網民爆笑。

這名姓錢的台灣拖車小姐姐，長髮加大眼，加上甚懂打扮，被讚是拖車界女神，她日前工作從屏東北上台中，途中吃午餐時，卻發生令她極為尷尬的一幕。

「小姐姐我無敵神正，一件黑色熱褲，隨便配個上衣搭配我白皙白筍的雙腿，️一頭長髮，搖擺的走進休息站準備午餐！姐到那都是焦點！大家一直看著我....」成為全餐廳的焦點，拖車女神笑言要即時故作鎮定，買餐後施施然返回坐位，沒料低頭，才發現大家看着她的真正原因。

原來她雪白的小腿上，不知何時沾上了工作的黑油，污迹甚為明顯，令她慘呼「我的豬腳怎麼變這樣啦」，她也自我取笑，標籤中改造周星馳電影《少林足球》中的經典對白，稱「身為一個專業拖車司機」、「葛到黑油是很正常的」，不少網民都佩服她的幽默，瘋狂爆笑停不了。

沒想到後來她才看到，原來是因為小腿沾到污漬而已。圖／取自臉書
沒想到後來她才看到，原來是因為小腿沾到污漬而已。圖／取自臉書
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香港有搬貨羅拉，台灣也有拖車女神。圖／取自臉書
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工作時的她有一種硬朗感。圖／取自臉書
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文章授權轉載自《香港01》

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