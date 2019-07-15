女童誤食超商塑膠叉碎片 廠商登門賠償母仍不滿

2019-07-15 21:30 聯合新聞網 綜合報導



日前一名媽媽在超商購買蛋糕捲給女兒吃，不料女童卻誤食蛋糕捲裡附的塑膠叉碎片，被緊急送往醫院。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

便利超商內賣的蛋糕捲裡，總會放置塑膠叉供消費者使用，讓消費者可以方便的利用塑膠叉來切蛋糕。但近日卻有女童誤食蛋糕捲裡附的塑膠叉碎片，被緊急送往醫院治療。

日前一名媽媽買了全家便利商店的牛奶蛋糕給一歲多的女兒吃，不料女兒不小心誤食蛋糕捲裡附的塑膠叉碎片，被立刻送往淡水馬偕醫院急診。事後這名媽媽氣憤PO文表示，全家便利商店應該要為此事負責，但全家卻「冷處理」，甚至把責任推給廠商，後來廠商在一個星期後帶著鳳梨酥和醫藥費一千元登門賠償，但即使如此，這名媽媽還是相當不滿，更怒喊「這樣公平嗎？」女童媽媽也提到，今天還好女兒沒發生任何意外，並指出「圖片中就是物品少一角，還跟我說應該被女兒咬的，這像嗎？」情緒顯得相當激動。

此PO文一岀，也引來大批網友熱議，有網友認為，餐點裡附的餐具，是一開始就包裝好的，超商只不過是通路商，總不能一包包拆開檢查，再者也不是超商額外給的餐具有破損，這樣要超商負責，似乎有點說不太過。更有網友持不同看法，表示「我看以後限塑政策只會更嚴格，不給叉子就沒事了。」也有身為媽媽的網友分享自己的經驗「小時候為了防止兒子把塑膠餐具吃下肚，於是就叫他把手洗乾淨，用手抓來吃。」最後有網友忍不住回應「我覺得租店面給全家的房東因該也要負責！」並為這名媽媽叫屈鼓勵她去申請國賠。