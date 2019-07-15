親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
女子教唆弒母案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女童誤食超商塑膠叉碎片 廠商登門賠償母仍不滿

2019-07-15 21:30聯合新聞網 綜合報導

日前一名媽媽在超商購買蛋糕捲給女兒吃，不料女童卻誤食蛋糕捲裡附的塑膠叉碎片，被緊...
日前一名媽媽在超商購買蛋糕捲給女兒吃，不料女童卻誤食蛋糕捲裡附的塑膠叉碎片，被緊急送往醫院。圖擷自爆料公社
分享

便利超商內賣的蛋糕捲裡，總會放置塑膠叉供消費者使用，讓消費者可以方便的利用塑膠叉來切蛋糕。但近日卻有女童誤食蛋糕捲裡附的塑膠叉碎片，被緊急送往醫院治療。

日前一名媽媽買了全家便利商店的牛奶蛋糕給一歲多的女兒吃，不料女兒不小心誤食蛋糕捲裡附的塑膠叉碎片，被立刻送往淡水馬偕醫院急診。事後這名媽媽氣憤PO文表示，全家便利商店應該要為此事負責，但全家卻「冷處理」，甚至把責任推給廠商，後來廠商在一個星期後帶著鳳梨酥和醫藥費一千元登門賠償，但即使如此，這名媽媽還是相當不滿，更怒喊「這樣公平嗎？」女童媽媽也提到，今天還好女兒沒發生任何意外，並指出「圖片中就是物品少一角，還跟我說應該被女兒咬的，這像嗎？」情緒顯得相當激動。

此PO文一岀，也引來大批網友熱議，有網友認為，餐點裡附的餐具，是一開始就包裝好的，超商只不過是通路商，總不能一包包拆開檢查，再者也不是超商額外給的餐具有破損，這樣要超商負責，似乎有點說不太過。更有網友持不同看法，表示「我看以後限塑政策只會更嚴格，不給叉子就沒事了。」也有身為媽媽的網友分享自己的經驗「小時候為了防止兒子把塑膠餐具吃下肚，於是就叫他把手洗乾淨，用手抓來吃。」最後有網友忍不住回應「我覺得租店面給全家的房東因該也要負責！」並為這名媽媽叫屈鼓勵她去申請國賠。

女童媽媽氣憤的在臉書上PO文，不滿超商和廠商的處理態度。圖擷自爆料公社
女童媽媽氣憤的在臉書上PO文，不滿超商和廠商的處理態度。圖擷自爆料公社
分享

塑膠叉超商
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

短褲露美腿！拖車女神吸引全場目光 真相超尷尬

2019-07-15 20:53

吃蛋糕兼補鈣？ 客人要求「325隻魩仔魚蛋糕」店家傻眼

2019-07-15 14:33

她一周油錢加餐費僅花1千元 網友：一個月四千省到爆

2019-07-15 12:38

臥室好熱冷氣卻裝在客廳 他突發奇想花小錢搞定

2019-07-15 11:02

她批隔壁桌留整盤蝦子浪費 近看才知高手在民間

2019-07-15 10:46

她買鹽酥雞竟被嗆「不到低消別買」 網友看了全怒

2019-07-15 09:25

重機女孩火辣性感就是要紅 中日混血祖父曾任官派市長

2019-07-14 15:50

小嗨用它放手喝珍奶今「瓶蓋挑戰」 網：我願當瓶蓋

2019-07-13 17:30

台灣坐牢在幹嘛？釣出專業千字勸世文 網友：你被關多久了　

2019-07-13 11:50

毀了我們的友誼！他控友人加入直銷滿腦都是錢

2019-07-12 14:43

Line訊息聲被嫌吵 速食店讀書客要求調靜音掀論戰

2019-07-12 12:04

她分享男友爸年輕時照片 激似日本男星小栗旬網友暴動

2019-07-11 20:40

越南同事送一張5000紙鈔 竟連買科學麵都不夠！

2019-07-11 19:10

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

涉教唆男友弒母 女疑用這理由說服他行凶

2019-07-15 00:35

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

她為了要結婚 竟然叫男友殺掉她媽

2019-07-15 01:03

她買鹽酥雞竟被嗆「不到低消別買」 網友看了全怒

2019-07-15 09:25

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31

通緝犯持刀拒捕刺傷2警 遭警開2槍制伏

2019-07-15 02:16

中信再爆掏空案 約談「外資圈金童」碩河開發董座

2019-07-15 18:57

她批隔壁桌留整盤蝦子浪費 近看才知高手在民間

2019-07-15 10:46

8年前他在救護車接生男嬰 和今天火場救出男童竟同一人

2019-07-15 20:09

中壢資源回收場火警黑煙衝天 附近住家關窗出門戴口罩

2019-07-15 14:50

南市青山登山會長登南插天山失蹤 今確定罹難會員不捨

2019-07-14 23:46

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

臥室好熱冷氣卻裝在客廳 他突發奇想花小錢搞定

2019-07-15 11:02

她叫男友殺掉她媽 全家驚愕「母女感情很好」

2019-07-15 01:03

母不知理髮師是狼 帶女兒上髮廊竟害她被猥褻

2019-07-15 15:04

6年被性侵700次 女兒上健康教育課才知爸爸錯了

2019-07-15 11:10

國立大學碩士淪詐欺主嫌 工程師怨：找不到工作才走偏

2019-07-15 14:22

影／桃園嘉里大榮物流再傳大火 疑似焊接火花噴發引燃

2019-07-15 12:02

1人捕魚疑溺水 苗消全力搜救中

2019-07-15 17:55

影／詐欺犯把水房設在刑事局中打旁 找海七妹管帳

2019-07-15 11:59

中信金聲明 公司未被搜索

2019-07-15 18:23

學長幫學妹按摩手滑進胸部 賠20萬才換免關

2019-07-15 00:44

她一周油錢加餐費僅花1千元 網友：一個月四千省到爆

2019-07-15 12:38

越級搭普悠瑪遇列車長查票 竟嗆「你算什麼東西」

2019-07-15 18:58

男大學生謊稱解「車關」性侵學妹 法官判賠80萬元

2019-07-15 00:04

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

女涉教唆男友殺母案解剖 一刀刺入動脈斃命

2019-07-15 14:57

桃園3歲童市場走失警尋獲 母抱緊兒哭得唏哩嘩啦

2019-07-15 12:01

竹科工程師約炮後忘付錢 遭警方傳喚嚇壞

2019-07-15 16:56

短褲露美腿！拖車女神吸引全場目光 真相超尷尬

2019-07-15 20:53

台中東協廣場爆警驅離移工 派出所：柔性勸導早點休息

2019-07-15 09:15

未打方向燈罰3千元 她辯稱從路肩下匝道是「直行」

2019-07-15 16:41

登山客疑走岔路失聯 195小時後溪谷尋獲已氣絕

2019-07-15 10:54

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

普悠瑪事故咎責出爐 范植谷1大過2小過最重

2019-07-15 19:22

影╱好嚇人！男機車騎士橫越馬路 慘遭轎車撞飛

2019-07-15 17:17

教師評鑑未過 副教授恐嚇職員

2019-07-15 01:03

北市內湖康樂街地面冒火 烏龍施工挖破瓦斯管

2019-07-15 15:20

性侵女兒近700次 狼父判20年6月定讞

2019-07-15 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top