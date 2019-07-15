她買鹽酥雞竟被嗆「不到低消別買」 網友看了全怒

2019-07-15 09:25 聯合新聞網 綜合報導



網友到鹽酥雞攤買宵夜，竟被老闆以「不到低消」為由拒絕販售。示意圖／Ingimage 分享 facebook

鹽酥雞是台灣人宵夜必吃美食之一。近日，有名媽媽網友在《爆廢公社》上發文，她的小孩在晚上11點多突然想吃鹽酥雞，網友見夜已深，便到鹽酥雞攤位夾了3樣食物讓小孩解饞就好，沒想到老闆看原Po點那麼少，直嗆「你的不到低消，你不要買了！」原Po不解詢問「你們遇到要低消的鹹酥雞嗎？」

「要不是小朋友要吃，我就不買走人了！」原Po在《爆廢公社》上解釋來龍去脈，幾天前的某個晚上，因為小朋友肚子餓想吃鹽酥雞，「想說快12點了，不要吃太多，就夾了三角骨、高麗菜、芋頭糕」，豈料，老闆看一下籃子並不爽的丟高麗菜直嗆「你的不到低消，你不要買了」。

原Po嚇了一跳詢問老闆低消多少，老闆回應「80元」，原Po表示「可是我三角骨要50元的份量，這樣不夠嗎？」老闆不爽的回「你又沒說你要50元啊！啊要等40分鐘你還要不要？」原Po看在小孩要吃的份上，摸摸鼻子的等餐點炸好，不過她詢問網友「你們遇過要低消的鹹酥雞嗎？多少的低消呢？」

網友看了文章怒批鹽酥雞攤老闆「第一次聽過有低消的鹽酥雞」、「態度這麼差，就會馬上離開」、「這個直接開罵了！」、「好扯，是我的話就算再好吃的東西老闆或員工的態度不佳也寧可不買」；也有網友表示有低消並不稀奇，但老闆的態度很重要「重點不是低消，而是老闆的態度真的不行」、「我家這也一間低消50，店家當然能有店家的堅持，顧客也有顧客的選擇，很公平所以我選擇去別家」。