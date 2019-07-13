台灣坐牢在幹嘛？釣出專業千字勸世文 網友：你被關多久了

2019-07-13 11:50 聯合新聞網 綜合報導



網友回覆台灣監獄專業文，讓網友驚呼「你被關多久了？」 示意圖／ingimage 分享 facebook 近日有網友發文表示自己研究過國外監獄，反觀「台灣的監獄相當神秘」，平時鮮少有消息流出，讓他相當好奇，因此釣出一名專業網友回文，針對監獄中作息、工作、伙食、會客時間等一一回覆說明，讓網友大呼「你到底被關多久？」

網友在PTT八卦版發文表示，最近突然對監獄裡的生活感到很好奇，於是在Youtube看了許多國外紀錄片，不論是美國、英國、俄羅斯甚至到委內瑞拉、泰國、海地跟北韓都看過一輪了，但突然想到台灣監獄的消息幾乎沒有，不是新聞的零星資訊就是網路的口耳相傳，生活在台灣，卻對台灣監獄幾乎一無所知，因此好奇問問大家。

結果釣出一名專業網友回覆，他表示台灣監獄工作大部分都是做早已在台灣淘汰的家庭傳統代工，如摺蓮花、紙盒、電子插件，一個月月薪約80-300元，通常月薪拿到300元的犯人就額手稱慶了，不像之前有報出屏東監獄做醬油，旺季的時候可月領數萬，實際上能進去這樣單位的人少之又少。

作息上，除了少部分偏遠地區的監獄，一間7坪的舍房大約要睡10到15人，多的時候甚至可以睡到20人，連走路的地方都沒有，而且為了方便監視，燈24小時都開著，舍房裡面含一個一坪左右完全敞開的小廁所，水每天限一到兩缸水大家用，太浪費的話會被大家「教訓」，基本上拉肚子這種事不被允許。

平常大家七點起床，然後在舍房吃完早餐後集合去工廠作業，有些人有特權，有些人則是被欺負的對象，這些是無可避免的，中午就在工廠吃飯，下午五點收工回到舍房，晚上九點十一點燈會關小，十一點後只能發呆或是睡覺了。

伙食上都會取很好聽的名字，以及用的很好吃的樣子，實際上犯人每天伙食費不超過「60元」，要弄三餐還有湯，犯人真的能吃到的東西其實都很差，要吃好一點的只能靠家人朋友帶來的會客菜，或是有錢一點的犯人會泡泡麵或是買罐頭來配。

裡面最怕的就是生病，因為監所治療目的不是在治好，而是怕犯人死在裡面，許多人得了癌症末期，也未必能保外就醫，常常聽到好不容易保外就醫申請成功的隔幾天就走了，另外部分有精神疾病的人也常跟正常人關一起，等於是不定時炸彈，只要一個眼神不對，搞不好後腦門就被差了一枝筆，如果沒錢看醫生，裡面通常有好心的「公醫」門診，但是限制不少，也不是每天都有，因此他勸在裡面千萬別生病。

會客時間呢，隨著累進處遇不同，每周可以會客的次數有限，每次會客就是隔著強化玻璃跟鐵桿，用電話溝通，人多的時候只能講到5-6分鐘，人少的時候或許可以講到15分鐘，有錢有勢的人會找立委或是有力人士增加接見，但一般受刑人根本不可能．即使家人重病也很難申請探親，除非是直系親屬過世，在告別式上，讓受刑人帶著手銬腳鐐去上柱香，頂多也是15分鐘。

在監獄裡面學到大部分的技訓班都已經過時且不敷使用，出去後依然難以應用在社會上，譬如做花燈、捏陶藝、做包子，要用這些來賺錢很難，持平而論，大多數第一線的教化與戒護人員，其實已很盡力在有限的資源下去做好每件事情，但也僅能盡量讓犯人「不出事」而已，難以去使之有面對未來人生的能力，試想一個人在監獄裡面，摺了十年的蓮花，外面家人也都不理他，出獄後能做甚麼事情，當保全都還要良民證，他什麼都無法做的情況下，很可能會再次犯罪，也因此「再犯率才會居高不下」。

專業勸世文也讓網友大讚「好文推一個，應該給那些覺得在社會上混不下去，想故意去吃牢飯覺得爽爽的人看一下」、「寫得很棒，你是監所管理員？」、「你被關多久了？」、「你說的是對，但總忘了被害人的痛、那些被騙的、被搶的、甚至被殺的」。