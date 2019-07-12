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Line訊息聲被嫌吵 速食店讀書客要求調靜音掀論戰

2019-07-12 12:04聯合新聞網 綜合報導

一名女網友在速食店裡，因為手機Line訊息聲跳出，引起鄰桌女客人不悅，要求她將手...
一名女網友在速食店裡，因為手機Line訊息聲跳出，引起鄰桌女客人不悅，要求她將手機關靜音。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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到速食店除了用餐之外，許多人還喜歡將速食店當成圖書館在裡頭看書，不過一名女網友抱怨昨天（11日）她和學生約在摩斯，因為學生傳Line找她，因此訊息聲跳出了3、4次，沒想到被鄰桌一名在看書的女客人要求將手機關靜音，讓女網友很無言。

這名女網友在臉書「爆怨公社」上貼文表示昨天和學生約在速食店，她剛進到店裡後，學生因為要找她因此傳了3、4則Line訊息，沒想到鄰桌一名在看書的女客人嫌訊息聲太吵，竟然要求原PO將手機轉為靜音，這樣的要求讓她很不解。

原PO說就是因為圖書館不能講話討論，才跟學生約在速食店碰面，沒想到竟然還被嫌吵，讓她不滿的說「在速食餐廳被要求手機關靜音，妳知道有一個給人安靜唸書的地點叫圖書館嗎？」

貼文引來網友正反兩極不同看法，力挺原PO的人認為「餐廳本來就不適合唸書」、「公共場所就要容忍各種聲音，妳只能期待別人安靜，但無權要求別人」、「Line的提示音再大也不會達到噪音的標準吧」、「讀書很棒！但我也很討厭滿滿佔位置的！讀書去學校或圖書館不然補習班很難嗎？」、「是還蠻吵的啦，但她也沒有權利要別人關靜音就是了」、「在餐廳這種要求很無理」。

認為手機關靜音是合理的網友則表示「Line的訊息聲很吵，我要是聽到自己的響起來都會自覺關靜音，妳可以忍受一直連續性聲音，別人未必啊，我就是無法接受。不影響他人為主…已經不是去不去圖書館的問題了」、「我雖然已經不唸書了，但任何地方，聽到Line無限響且大聲，都會覺得心很累，這跟旁邊吃麵、吃飯超大聲一樣讓人難受」、「我無法接受Line的提示音一直放給它響的人，要就是把它設訂好，我都全部關閉，除非打來電過來，不然所有訊息等我有空了再看。要作手機的主人，不是被手機跟訊息玩弄的人」。

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