老公自認拍照技術優 竟把45公斤老婆拍成85公斤

2019-07-11 18:21 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友幫纖瘦的太太拍照片，沒想到拍出來的照片卻胖了不少。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook 現在的人人手一支手機，手機的功用也越來越多，除了通話、上網功能，最常用到的就是拍照。不過每個人都會拍照，問題是拍得好不好就是重點了，一名男網友自認拍照技巧不錯，但他在PTT上貼出一張幫老婆拍的照片，看起來非常豐腴，不過實際上老婆的體重僅45公斤上下。網友看了照片紛紛大笑「繼續跪算盤吧」。

原PO相當有自信的表示自己一直以來幫老婆拍的照片總是可愛又俏皮，但是之前他卻拍出一張讓人不敢相信的照片。照片裡老婆穿著黑色連身服，下襬還有蕾絲造型，坐在搖椅上，光看照片就讓人以為體重有可能有7、80公斤，不過原PO卻幫老婆平反，表示太太的體重僅在45公斤上下浮動，並沒有胖超過50公斤，單純是他拍照問題。

原PO說老婆最近被他帶去吃一堆有的沒的，所以體重平均落在47，並沒有超過50。他還貼出自己拍的和老婆自拍的照片做對比，反差相當大，照片一貼出來也引來網友熱議，有人開玩笑的說「夭壽哦！第一張看起來有85kg」、「你怎麼還不刪掉，難怪還在跪算盤」、「家裡磅秤壞很久了哦」、「實驗見證：減肥前/減肥後」、「先幫你上個香吧」、「能拍成胖的也是一種技術」、「也太誇張了，以爲不同人」。

還有網友提出疑問說「第一張到底怎麼辦到的」、「要有什麼技術才能把45拍成85」，有人推測照片會拍得這麼胖的原因，「衣服的問題吧」、「坐姿跟衣服也有關係啦，不完全是你的錯」、「一定是從下往上拍，這樣拍腿都會變超粗」。