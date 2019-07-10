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氣炸鍋可以做出乾燥花？ 網笑：花椰菜氣炸了

2019-07-10 21:31聯合新聞網 綜合報導

一名媽媽在網上PO出她用氣炸鍋做出的花椰菜，結果烏黑的模樣就像是一朵朵「乾燥花」...
一名媽媽在網上PO出她用氣炸鍋做出的花椰菜，結果烏黑的模樣就像是一朵朵「乾燥花」。圖擷自爆料公社
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近期「氣炸鍋」在家庭主婦間相當流行，主打不需要用油，或只需要用少量的油就可以製作出美味點心與餐點，可以減少80%的油脂攝取，而且不管是油炸、烘焙還是燒烤，通通可以用它來完成料理，操作起來也相當方便，因此吸引很多注重健康飲食的民眾購買。

日前一名媽媽慕名買了一台氣炸鍋，滿心歡喜的想說既然那麼方便，就用來煮花椰菜，所以她按了定時後就到客廳悠哉看電視等成品，想不到10分鐘過後，花椰菜竟呈現焦黃烏黑的模樣，就像一朵朵的「乾燥花」，讓這名媽媽哭笑不得，PO文一出，網友紛紛直呼「花椰菜氣炸了！」

這名媽媽表示，由於身邊很多朋友都買了氣炸鍋，每次看他們做出來的食物看起來都很好吃，所以也買了一台用用看，以為只要把花椰菜丟進去，就可以煮出好吃的料理，結果因為細節沒設定好，花椰菜的水份都被吸光，才會煮出來像乾燥花。

許多熱心網友紛紛在下方留言教導原po如何正確料理，「要塗一點油才不會這樣！」，也有網友認為，其實氣炸鍋根本沒有那麼萬用，有時就只是業者製作的廣告讓大家心動去買，但事實上，氣炸鍋的功能烤箱也能做到。有網友則講述使用心得表示「做出的菜讓老公氣炸，之後就沒用了」、「我要像鹽酥雞攤賣得那種四季豆，卻煮出乾扁的四季豆」。也有不少網友開玩笑說，「今天要教大家如何料理乾燥花」、「發現氣炸鍋的隱藏性功能」、「花椰菜氣炸了」。

氣炸鍋花椰菜爆料公社

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