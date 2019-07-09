親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

基隆夜市馬蹄蛤每顆2百市府查 業者願退費

2019-07-09 18:52中央社 基隆市9日電

民眾日前在基隆市愛四路夜市吃海鮮，不滿馬蹄蛤每顆要價200元，市府今天表示，業者當時馬蹄蛤標示為「時價」，已要求12日前改善，若未改善最高可處8萬元罰鍰。

這名消費者在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己和老婆點了檸檬蝦、奶油蝦和涼筍及4顆馬蹄蛤，結帳時要價新台幣2250元。馬蹄蛤每顆200元，4顆就要800元，且每顆吃起來都在吃沙，直呼踩到地雷，長這麼大沒在夜市吃過這麼貴，感覺被當觀光客宰。

基隆市消保官黃美瓏今天在市務會議後記者會表示，據業者告知，蝦子及馬蹄蛤都是活海鮮，相較冷凍海鮮價格比較高，消費者當天點用的蝦子，攤位明確標示每份價格590元約8至9隻蝦。

黃美瓏說，馬蹄蛤約拳頭大小，經瞭解市售生的馬蹄蛤每顆約在120元，業者僅記載馬蹄蛤價格為「時價」，以秤重計算，當天4顆重約不足1.5斤，每斤600元，共820元。

黃美瓏表示，由於消費者結帳才知道馬蹄蛤每顆約200元，業者未在消費前告知，也未提供充分與正確的消費資訊，對此業者已自認疏失，願意退回消費者當天馬蹄蛤費用。

黃美瓏指出，依據基隆市攤販輔導管理自治條例及基隆市消費者保護自治條例規定，已要求業者必須明確標示商品價格，並限期12日前改善，若限期未改善，可依基隆市消費者保護自治條例，處業者4萬元以上、8萬元以下罰鍰。

市長林右昌表示，「消費者的小事，就是我們基隆的大事」，市府非常重視消費者的權益和市場秩序，希望大家在基隆都能夠安心消費，市府也會嚴格做好把關。

基隆夜市林右昌
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

影╱基隆夜市4顆大蛤蜊820元？消保官：只標時價限期改善

2019-07-09 14:12

「妳沒有資格坐」 女童坐博愛座被婦人罵到哭

2019-07-09 13:38

「對不起，生病不能偷吃糖…」 過世孩子託轉話向父道歉

2019-07-09 13:32

女兒吃魚酥吐出近1cm鐵釘 怒call店家竟回「我也找很久」

2019-07-09 13:09

大媽轟站票乘客下普悠瑪 「別站我旁邊！」

2019-07-09 12:40

有正確答案嗎？ 老師出的連連看題目考倒一堆人

2019-07-09 10:41

野狗肚子太餓？ 男愛車竟被咬成廢鐵

2019-07-08 21:50

友人傳「夜晚海邊照」 網友仔細看：事實是悲劇

2019-07-08 15:51

他發文道謝女乘客見義勇為 正義妹現身網友敲碗求後續

2019-07-08 14:06

自動選字好瘋狂 為訂房她差點送出「五個女生想輕生」

2019-07-08 13:01

日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」

2019-07-08 12:48

愛龜寄養阿嬤家15天「身材暴肥」 他哀怨PO照驚呆網友

2019-07-08 12:00

電影院看《寄生上流》卻講日語？ 她知真相從生氣到大笑

2019-07-08 11:39

搭高鐵遇萌娃「瞇眼燦笑」狂放電 網笑翻：爸爸衣服淹水了

2019-07-06 20:00

稀有姓氏鬧笑話！她小時候綽號「屁股癢」氣到改名

2019-07-06 11:16

汽車開到機車待轉區待轉 網友一句話點出原因

2019-07-05 19:33

讓女兒找工作沒負擔 失業父幫還學貸感動網友

2019-07-05 16:41

絲襪妹加完油員工跳針問「找多少」 網友歪樓：是我也暈了

2019-07-05 16:00

新鮮人起薪沒比打工高 科技人嘆經濟壓力大：我年薪百萬也買不起房

2019-07-05 15:55

疑違停佔用別人停車格 賓士車引擎蓋遭噴兩大字

2019-07-05 14:29

3千元水費房東僅讓1樓理髮廳付三分之一 房客怒不公平

2019-07-05 11:29

祖先變蔭屍！他急買一箱10年白酒這樣做 網友：長知識

2019-07-05 11:11

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00
看更多

熱門文章

蘇貞昌摔筆影片 高雄市調處副處長轉傳遭查處

2019-07-08 21:27

18歲男尖石戲水烤肉 不幸卡石縫溺斃

2019-07-09 11:51

晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

2019-07-08 21:23

有正確答案嗎？ 老師出的連連看題目考倒一堆人

2019-07-09 10:41

清境大貨車疑煞車失靈翻覆 撞成廢鐵樣嚇壞遊客

2019-07-09 09:48

野狗肚子太餓？ 男愛車竟被咬成廢鐵

2019-07-08 21:50

高市調處副處長誤傳蘇揆丟筆假訊息 當事人：深感抱歉

2019-07-08 22:17

懷疑老公開BMW載小三 老婆開瑞典坦克輾壓成「疊疊樂」

2019-07-09 16:17

好消息！台中受虐女嬰病況好轉 今轉普通病房

2019-07-09 09:44

色男把友鎖在屋外 在屋內性侵友人的女友

2019-07-08 22:21

調查局長指違規轉傳蘇揆丟筆影片恐懲處 副處長8字回應

2019-07-09 12:43

影╱基隆夜市4顆大蛤蜊820元？消保官：只標時價限期改善

2019-07-09 14:12

警殉職今開檢討會 他6槍擊斃歹徒不起訴分享心境

2019-07-09 09:46

台詐犯南韓坐牢 「零下18度 一周洗一次熱水澡」

2019-07-08 23:56

嘉義鐵路警察李承翰遇刺 名嘴羅友志一句失言惹怒網友

2019-07-09 15:54

作家「冒牌生」隆鼻眼瞎 醫師沒過失獲不起訴

2019-07-09 10:11

屏東2歹徒當街行搶攤販 老婦一日所得全沒急哭了

2019-07-09 15:30

又見狼師？半夜傳訊女國中生「脫好、再打開」

2019-07-09 11:47

7旬婦騎車連撞2前車摔倒 國道客運擦撞過不治身亡

2019-07-08 22:33

藝人汪建民生活困頓 女粉絲幫借款500萬挨告詐欺

2019-07-09 15:50

連來11次「買」衣服 攤販視為老主顧 結果是騙局

2019-07-09 09:22

大媽轟站票乘客下普悠瑪 「別站我旁邊！」

2019-07-09 12:40

影／毛小孩遭車主丟包快車道惹眾怒 這張罰單罰定了

2019-07-08 22:38

點牛五花變「牛油花」 要求換肉被嗆：不敢吃下次別點

2019-07-09 16:43

在幹嘛？男對著機車「前後衝刺」網友傻眼

2019-07-09 11:23

20年前性侵女學生 她含精當證物 歹徒栽在1滴血

2019-07-09 10:49

假交易製造斷點詐騙新手法 難逃法眼查獲17人

2019-07-09 17:56

「對不起，生病不能偷吃糖…」 過世孩子託轉話向父道歉

2019-07-09 13:32

蘇揆擲筆風波 各方看法不同

2019-07-08 23:12

妙齡女剪髮遭設計師用下體亂頂？監視器還他清白

2019-07-09 12:28

昨接受「館長」道歉 詹江村今出庭再告女網友

2019-07-09 11:38

勇警殉職 基層警：一槍開下去 成功英雄、失敗狗熊

2019-07-09 12:54

大型重機違停海洋廣場惹議 基警比照刑案追車牌告發

2019-07-09 13:07

台網站換匯人民幣 6年13億台幣流中國大陸

2019-07-09 14:18

強盜假釋猥褻少女 法官輕判6月 稱猥褻與強盜不同

2019-07-09 07:57

台南市民南插天山登山失聯 特搜分隊整裝赴桃園搜救

2019-07-08 20:35

影／悼李承翰！警署全國視訊默哀一分鐘

2019-07-09 15:53

殉職警李承翰告別式追晉巡官 預計上千人前往弔唁

2019-07-09 12:14

社團師凌晨傳訊要女兒「脫好」 南市教育局到校調查

2019-07-09 12:52

「妳沒有資格坐」 女童坐博愛座被婦人罵到哭

2019-07-09 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top