點牛五花變「牛油花」 要求換肉被嗆：不敢吃下次別點

2019-07-09 16:43 聯合新聞網 綜合報導



一名網友到火鍋用餐，點了牛五花肉盤，店員端上的牛肉油脂和瘦肉比例差異大，引起網友不滿PO文抱怨。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

一名女網友和家人到火鍋店用餐，點了肉品牛五花，店家端上的卻是一盤「雪白牛脂肪」，向店家反應獲得的回答是「牛五花就是有很多油花，不敢吃油花下次不要點牛五花」，令女網友氣結po網抱怨，其他網友看了紛紛回應「這太扯了」、「完全不能接受…根本吃不下去」。店家之後也看見此篇抱怨文，認為是「用餐者的情緒管控問題」，表示「本餐廳將保留法律追溯」。

一名女網友在《爆怨公社》po文表示，和家人到新北市新莊區一家知名火鍋店用餐，點了肉盤牛五花，但店家端齒的牛五花油脂和瘦肉的比例差異太懸殊，令女網友傻眼「牛五花為何變成牛脂肪？」反應後，店員回覆「牛五花就是有很多油花，不敢吃油花下次不要點牛五花」。

女網友還提到，自己是帶寶寶去用餐，固齒器被寶寶打掉在地上，回到家才想起，去電詢問店家是否有撿到，秒獲回覆「沒有」，再請店員幫忙能否到座位上看一下，回答是「東西要自己保管好，我們沒有負責幫忙保管，櫃檯都有寫得很清楚喔」，女網友表現明白應該自己保管好，只是想問問看能否有機會尋回固齒器，結果店員口氣欠佳的回「就跟你說沒有咩！」讓女網友氣結，才決定把點牛五花變牛脂肪的用餐經驗po網抱怨一下，請網友評評理。

網友看到一面倒地表示，「這是牛油花吧！第一次看到比例這麼豐富的」、「全部都是油倦，不能接受」、「這隻牛一定有三高」、「這盤吃完大概腦中風了吧」；有名網友出聲幫店家緩頰，表示自身的經驗是店家會詢問油脂會否太多，還質疑原PO是否當下表示「沒關係」，事後再貼文抱怨？原PO表示，店家完全沒有詢問對油脂的接受度，而且問了3名店員能否換肉，皆獲得否定的答覆。

之後，店家也看到此篇抱怨文，留言回應也被原PO擷圖貼出，內容指PO文內容並非事實，認為「是否因為用餐者的情緒控管問題，就PO毀謗及傷害店家商譽」、「本餐廳將保留法律追溯」。原PO也再回文強調「現在是肉的問題」。