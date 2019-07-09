「對不起，生病不能偷吃糖…」 過世孩子託轉話向父道歉

2019-07-09 13:32 聯合新聞網 綜合報導



網友分享靈異故事，一名小男孩因在重病時偷吃糖，過世後仍擔心爸爸會生氣，託話道歉請爸爸「不要生氣」。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

「其實爸爸沒有生你的氣！」網友分享自身靈異故事，一名小男孩因為生病被限制不能吃糖，在不敵病魔過世後，想藉由「看得到」的人轉話給爸爸，自己不聽話仍偷吃了糖果，希望爸爸不要生氣，故事感動許多人，直呼「洋蔥太大顆了」、「秒噴淚」、「父子倆沒遺憾了」。

一名暱稱雅哥芙的網友在《靈異公社》分享自身經驗故事，數年前他的父親過世時，每天到殯儀館為父親上香，都會「看到」一位小男孩在靈堂內徘徊。有一天小男孩發現網友雅哥芙能「看得見」自己後，就日日對網友重複說著一段話：

「糖果球塞在衣櫃裡…

對不起～生病不能偷吃糖果…

不要生氣。」

網友雅哥芙一開始以為小男孩認錯人，是在要糖吃，自己還買了幾次糖果，置於椅子上請小男孩吃。某一天，靈堂來了一位中年男子，這時小男孩看著網友指著男子，才明白原來小男孩是希望能代為轉話給這位中年男子。男子聽完了之後，沈默了許久，只說了聲謝謝就離開。

隔天兩人又在靈堂相遇，中年男子才說出，小男孩是因病去世的兒子，罹病末期都是在家中照顧，兒子一直吵著要糖吃，都被自己阻止了，昨日聽完網友轉述後，回去後整理小男孩的遺物，在衣櫃裡發現一盒沒吃完的糖果球。

中年男子表示次日是小男孩的出殯日，希望網雅哥芙能再幫轉話，剩下的糖果球會帶給小男孩，「我沒有生氣，請他不要再擔心」。

貼文已獲逾7700次讚，看過故事的網友都表示「心好酸」、「洋蔥太大顆了」、「眼睛跟心都吃檸檬了」、「為人父就特別有感覺」，也讚賞小男孩乖巧懂事「走了還擔心爸爸會生氣」，感謝網友雅哥芙分享故事「讓父子倆沒有遺憾」。