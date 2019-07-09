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女兒吃魚酥吐出近1cm鐵釘 怒call店家竟回「我也找很久」

2019-07-09 13:09聯合新聞網 綜合報導

不少人在外頭吃東西，都有過在美食中發現頭髮或是小蟲的經驗，「被免費加料」不算是太罕見。但若是咬到一半發現不對勁，吐出一根鐵釘，肯定嚇出一身冷汗。有網友一家人出遊，在梧X港買了一包魚酥，不料女兒吃到一半竟吐出一根近1cm的鐵釘。致電給業者，沒想到對方回應「我也找那根釘子找很久」，讓她超傻眼。

女網友指出，女兒吃魚酥時竟吐出一根鐵釘。 圖擷自爆怨公社
女網友指出，女兒吃魚酥時竟吐出一根鐵釘。 圖擷自爆怨公社
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女網友在臉書爆怨公社發文，提到「上個月在梧X港買的魚酥」，吃到一半竟吃到長度近1cm的釘子。原po老公打給業者，告知產品發生這種超扯的狀況，沒想到對方卻回應「我也找那根釘子找很久！那天用耙子耙完後，發現上面少一根釘子，我還把整鍋倒出來找...」

原po聽到當場傻眼，認為老闆根本是在為自己辯解，氣炸直呼「哈囉~老闆你有事嗎？」。女網友認為業者在發現釘子不見的當下，應該就要把整鍋魚酥倒掉，而不是倒出來找然後祈禱沒人吃到。原po強調，發文的目的不是要公審店家，而是希望對方能更加謹慎，否則若是真的把鐵釘吃下肚，後果不堪設想。「如果我女兒不小心吃下去，抱歉！我們只能法院見了」。

文章及照片曝光之後，不少網友先是看傻，接著留言痛罵「老闆也太誇張」、「應該整鍋不要賣的...這超危險」、「這態度不行！一定要賠償啦」。有網友則分享自己家人的相似經驗，曾在糯米腸中也吃到螺絲，慶幸還好沒用力咬，否則牙齒就掰了。

女網友上個月買了一包魚酥，沒想到裡頭竟有鐵釘，店家回覆讓她傻眼。 圖擷自爆怨公社
女網友上個月買了一包魚酥，沒想到裡頭竟有鐵釘，店家回覆讓她傻眼。 圖擷自爆怨公社
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爆怨公社女兒
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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