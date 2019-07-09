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大媽轟站票乘客下普悠瑪 「別站我旁邊！」

2019-07-09 12:40聯合新聞網 綜合報導

有網友日前爆料，因購買普悠瑪站票而遭到婦人咆哮。圖擷自爆怨公社
有網友日前爆料，因購買普悠瑪站票而遭到婦人咆哮。圖擷自爆怨公社
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台鐵為輸運乘客，自今年5月開始開放販售普悠瑪列車站票，但部分民眾可能還不知情。日前就有名網友於《爆怨公社》上爆料，說自己買了普悠瑪站票，卻遭到不知道普悠瑪有販售站票的婦人咆哮，命令網友下車。

這名網友在《爆怨公社》貼出影片，說8日下午一點多，自己購買普悠瑪站票，但卻有一名不認識的婦人，突然對他咆哮說：「我說請你不要站在這邊很煩，這邊不是站票，你叫車長解釋這邊有沒有站票。」只見她不斷說普悠瑪沒有站票，要求原po不要站在自己座位旁邊，甚至叫對方下車。還說自己是公眾人物，要求原po不要拍她。

原po在文章中寫道，起初站在婦人座位旁被婦人驅趕，原po稍往後退，婦人卻起身大罵，事實上婦人的位置在內側靠窗，原po站的位子基本上不會影響。幸好列車長即時出面處理，將原po換至其他車廂，才結束這場鬧劇，也讓原po說：「這個社會充斥著各式各樣的不定時炸彈實在太恐怖了，坐此車廂的旅客請多加注意安全。」

根據《東森新聞》採訪，台鐵花蓮運務副段長賴東震表示，自五月二日開始，台鐵開放新自強號，包含普悠瑪、太魯閣等車型，每班次提供120個站票。這起事件一出，許多網友憤怒留言：「我只想說，妳那位阿？」、「是什麼樣的公眾人物呢？」也有人留言表示，真的不知道普悠瑪開始賣站票。

台鐵局宣布於5月2日起開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每列次限量發售120...
台鐵局宣布於5月2日起開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每列次限量發售120張無座票。 圖／聯合報系資料照片
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