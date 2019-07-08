他發文道謝女乘客見義勇為 正義妹現身網友敲碗求後續

2019-07-08 14:06 聯合新聞網 綜合報導



網友上車刷悠遊卡時因找不到卡被司機罵，後方女乘客見義勇為，網友事後道謝，對方竟現身回覆。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

搭公車刷悠遊卡時，萬一找不到卡片造成上下車堵塞，可能遭到司機及後方乘客不耐煩。日前就有名網友在「Dcard」上發文，說自己因為找不到卡片而被司機辱罵的經驗。幸運的是，當時在他身後的女生並沒有不耐煩，反而見義勇為要求司機道歉，讓網友發文道謝，沒想到這名女生竟在下方現身回應。

這名網友7日在Dcard上發文，說他搭車時因找不到悠遊卡，尷尬之下對司機自嘲說：「抱歉我眼X」，沒想到反被司機罵「你欠人X」，當下網友驚訝之餘只能默默回到座位上。然而，在他身後上車的女生卻對司機說：「司機先生我覺得你的態度不對，講話內容更是過分！你要跟那位先生道歉！」司機起初並不樂意，表示是原po「自己說他欠人X阿」，但女方表示並沒有聽到原po這樣說，堅持司機與這名網友道歉，司機只好說了一句「欸！少年仔！拍謝吼！」

原po表示當下其實很尷尬，沒想到女生又在幾站後坐到他旁邊，讓他不知所措。女生對他說「你沒有做錯，不要自責」，原po很感謝她，「但是你不用為了我跟司機吵架」，女生表示原po沒有錯，不應該這樣被對待，「你可以接受，但我看不下去」。

本以為車上沒有其他乘客的他，突然被坐在後方的阿姨調侃，問原po「要不要考慮認識一下，好好報答人家？」讓兩人尷尬害羞。結果他還沒反應過來，女生就隨即在下一站下車。

事後原po表示當時情況太過突然，同時也不想在尷尬的氛圍下與對方認識，但身旁朋友都鼓勵他發文尋找對方，即便機會渺茫還是試試，於是決定po上網路試試。沒想到隔天，這名女生竟在下方留言現身，讓許多網友十分驚喜。由於回覆時間是早上七點，網友們紛紛留言，要原po快起床與對方相認。

女方表示，在等車時看到原po幫小妹妹撿鞋，覺得對方性格不錯。而後又看到對方上車被司機罵卻沒有生氣才見義勇為。原po之後也表示想認識對方。令網友好奇兩人後續的發展。