日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」

2019-07-08 12:48 聯合新聞網 綜合報導



網友揭露日本街道乾淨原因，人民素質不是首要因素。示意圖／Ingimage 分享 facebook

許多人對於日本的印象就是「乾淨、整潔」，有網友在《批踢踢實業坊》上發文詢問「日本街道為甚麼這麼乾淨」，甚至連灰塵都沒有，有人認為是國民素質高，台灣人民也應該跟進，但專業網友表示「其實日本花很多時間、金錢及資源去維持整潔，跟用路人水準沒有絕對關係」。

網友B在《批踢踢實業坊》上詢問，他表示日本很多郊區、名勝古蹟旁的街道等，「看起來很乾淨沒有垃圾，甚至連灰塵都沒有，為甚麼日本的街道可以保持的這麼乾淨？」有人猜測是「公德心」，也有人認為跟「懂得自律」有關係。

而網友D對此回應，因為日本人花很多時間、金錢、資源去清，會定期花錢整修、粉刷房子、清洗牆面、換磁磚等，他解釋「日本的店家常常清掃店門口，他們社區義工常常自主打掃，店家及房東會為了門面，換掉老招牌、洗房屋、重新粉刷，他們政府會聘用人去摳地上的口香糖」。

他認為「台灣沒有付出那麼多的時間金錢跟資源去打掃，當然不可能比較乾淨」，而其他網友看完紛紛留言「日本大概是全世界最愛打掃的國家了」、「看看台灣那些做生意，還得過且過的小吃店擺設跟環境」、「我覺得也有人民因素，我奶奶會早上起床掃四周，他那年代教育就是這樣」、「我沒有否定你的意思，首要原因就是你說的，但人民素質也佔了很大比例」。