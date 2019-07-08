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電影院看《寄生上流》卻講日語？ 她知真相從生氣到大笑

2019-07-08 11:39聯合新聞網 綜合報導

影帝宋康昊在片中飾演必須靠家庭代工維生的小人物。圖／《寄生上流》劇照
影帝宋康昊在片中飾演必須靠家庭代工維生的小人物。圖／《寄生上流》劇照
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日前上映的韓國電影寄生上流》是一部黑色幽默劇情片，今年五月在第72屆坎城影展拿下金棕櫚獎，在台上映期間更破了2300萬票房。近日，有網友抱著期待到戲院欣賞電影，沒想到一坐下來主角竟說著日文且尺度大開，她嚇到趕緊衝出影廳，並詢問售票員怎麼回事，原來，該戲院為了跟上熱潮，竟將2016年上映的日本18禁電影《寄生下流》重新放映，網友表示「我到底買了什麼」。

「猜我遇到多蝦的事」原Po在《臉書》上解釋，她買了《寄生上流》電影票進場吃爆米花等播放，才播了五分鐘，原Po朋友疑惑的問「為什麼是日語？不是韓國片嗎？」她愣了一下拿出電影票確認並未發現異狀，接著，有其他人竊竊私語的也有相同的疑惑。

此時，「一個看起來很肉慾的性感阿姨回頭跟我們說，這個有兩部一個是韓語一個是日語，然後日語的是A片」，原Po驚訝的拿起票根仔細看，竟然是《寄生下流》，和她原本以為要看的《寄生上流》只差一個字，她爆氣衝到櫃檯詢問售票員，售票員表示是網友自己沒看清楚電影名稱，因此不會退費，原Po表示「現在我們還有其他不知情的受害者你看我我看你，最後氣到笑出來」。

其他網友看了紛紛留言「不得不說真正下流的是魚目混珠的電影院」、「最近的片都兩部片名很像的同時上映」、「不行我真的對不起你，但太好笑」、「海報明明差那麼多」、「難怪我很多男生朋友都說好看」、「真的要看好票根」。

電影寄生上流
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