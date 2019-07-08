自動選字好瘋狂 為訂房她差點送出「五個女生想輕生」

2019-07-08 13:01 聯合新聞網 綜合報導



網路訂房很方便，但要小心傳出的訊息別鬧笑話。示意圖非當事者。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

輸入法中的自動選字功能非常方便，讓現代人傳遞訊息能夠更簡便，但是送出前還是再確認一下內容比較好。一名女網友在網路上爆自己的料，差點因為選字問題送出恐怖訂房需求。

網友在「爆廢公社」上傳尚未送出的訂房訊息截圖，表示「還好還沒按下送出....不然代製就大條惹.....」。原來是女網友預定在網路上訂房，她選好想租的公寓後，居然在寫給房東的訊息上打著「想請問7/7晚上是否空房，我們是五個女生想『輕生』」。原本想要訂房間為朋友「慶生」的行程，差點因為選字錯誤變「輕生」。

好好的訂房訊息差點因為選字變成恐怖訊息。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

網友們看完之後也在手機上進行測試，在只輸入注音符號不選字的情況下一些人的手機的確會先出現「輕生」，隨後才是「慶生」。雖然情節爆笑還是讓人不得不呼籲「注意選字阿」，「差一個字差很多」、「一秒天堂一秒地獄欸」。

回應中大家紛紛模擬起房東的回應「各種輕生我們都配合」、「他會準備炭哈哈哈」，讓來鬧的網友大讚「服務好棒給他5顆星」、「7天後回來給評價」。玩笑歸玩笑，大家也都覺得幸好「還沒送出」，如果真的收到這種訊息「房東跪求母湯」、「老闆嚇死先」、「店家收到馬上報警了」。

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