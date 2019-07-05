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汽車開到機車待轉區待轉 網友一句話點出原因

2019-07-05 19:33聯合新聞網 綜合報導

有騎士在路上看到一輛汽車停在機車待轉區待轉，影片引來網友熱議。 圖／翻攝自「爆廢...
有騎士在路上看到一輛汽車停在機車待轉區待轉，影片引來網友熱議。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
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台灣機車數量多，為了保障騎士的安全，許多路口都會設置待轉區，不過卻有機車騎士準備待轉時，前方的汽車竟然也開到待轉區停放，讓他看了很傻眼，直呼「你到底是開汽車還是在騎機車？」他將影片放到網路上，網友笑說「應該忘記自己在開車吧」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出行車紀錄器拍到的畫面，他從高雄市民族陸橋下來後，準備到路口待轉，此時前方一台黑色轎車靠右行駛，他以為駕駛要右轉，沒想到對方又突然左轉，接著就開到機車待轉區旁停下來，讓原PO看了很傻眼。

網友看了影片後開玩笑的說「好遵守交通哦」、「人家也要爭取兩段式待轉比較安全啦，不能看人家有四顆輪子就霸凌人家」、「該叫他下來吹了吧，喝很多是不是？」、「這駕照如何考的？」、「原來是汽車待轉區唷！我一直以為是機車的」。

不過也有人幫忙緩頰說「因為這裡不能直接左轉啊」、「他是轉不過去啦！他只不過不想右轉再回頭來而已，我有時也會像他一樣，車太多或不讓我就會像這樣」、「只能說他從那種地方出來想左轉，但是他屬於最外側不能直接左轉，他選擇待轉，但正確做法先右轉在回轉，要不然第二個方法就是繞路開，但他選擇一個很偷吃步又很白癡的做法」。

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