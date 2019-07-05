新鮮人起薪沒比打工高 科技人嘆經濟壓力大：我年薪百萬也買不起房

2019-07-05 15:55 聯合新聞網 綜合報導



基本工資雖不斷調整，但多數人薪資仍不超過30K。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文政府上任以來三次調漲基本工資，從21K調整至23K，每小時最低工資也調漲至150元。然而薪水上漲物價也跟著攀升，民眾對薪水增加的感受遠不如一個便當的漲幅。4日在Dcard上就有網友發表文章，表示現在社會新鮮人的薪水少，可能比打工仔還少。

這篇名為「現在社會新鮮人收入都這麼低嗎？」的文章中，作者說近日逛工作版看到其他人公布的月薪時，都不禁感嘆薪水真的很少。多數人普遍落在28K左右，僅有少數人月薪超過30K。作者表示，過往打工時數少，但一個月仍能領超過15K，如今打工時薪再度調升，讓他質疑「這樣打工仔不是比正職賺的多嗎？」

除了薪水低之外，物價與房價上漲也是許多人困擾的地方。作者表示，即便自己是能年領百萬的科技業新鮮人，但扣除房租等等生活費用後便所剩無幾。就算努力打拚十五年還是買不起台北的房子。

而作者認為，薪水普遍低落與台灣企業不尊重專業人才，反將大學畢業生當成廉價勞工，並期許台灣能給出符合勞工價值的薪水。底下網友則多關注房價居高不下，導致薪水與房價不成比例，有網友表示，以前父母奮鬥五年就夠在台北買房，「現在我不吃不喝10年，什麼都買不到。」