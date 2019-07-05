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絲襪妹加完油員工跳針問「找多少」 網友歪樓：是我也暈了

2019-07-05 16:00聯合新聞網 綜合報導

一名女網友到加油站加油，遇到員工找錢時跳針似的反問她要找多少，讓她很傻眼。 圖／...
一名女網友到加油站加油，遇到員工找錢時跳針似的反問她要找多少，讓她很傻眼。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
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一名女網友昨天（4日）在臉書發文表示騎車到加油站加油，她加了135元，拿了500元給加油員後，對方竟跳針似的反問她要找多少，還說「找妳這樣對嗎？」讓女網友聽了想問「到底誰找誰錢啊？」只不過女網友隨文附的照片是她穿著窄裙、黑絲襪，然後坐在機車上，讓其他網友看了開玩笑的說「看到這腿我也會問要找多少？」

原PO在臉書「爆廢公社二館」寫道昨天去加油，找錢時員工像跳針般問了幾次「要找妳多少？」最後甚至還問她「找妳這樣對嗎？」讓她聽了都快要發脾氣。她說「想跟我聊天請別用這種方式，小姐姐我脾氣不好，聽到他問我時，瞬間脾氣上來」，她承認自己數學不好，所以被逼問當下會生氣。

有網友幫加油員說話，「說不定人家只是累了」、「會不會只是單純數學不好」、「加油站其實蠻多弱勢族群的在打工，就忍忍吧，說不定人家有困難包容一下」、「人家可能為了養活自己做了很多不同的工作，怕找錯錢才再問客人一次，多體諒心情也會好一點」。

不過多數人看到原PO照片開玩笑的說「撩妹新招？」、「看到美腿都傻了」、「他說要『找』妳多少，是想問妳的電話」、「看到腿，智商減半」、「是我的話我也暈了」。

加油站
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