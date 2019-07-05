3千元水費房東僅讓1樓理髮廳付三分之一 房客怒不公平

2019-07-05 11:29 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨房東僅讓一樓理髮廳付三分之一水費，剩下三分之二由其他住戶分攤。聯合報系資料照 分享 facebook 一名女網友在外租屋，她不滿房東嫌房客用水量太大，導致水費快要3000元，因此房東打算三分之一由1樓理髮廳付，剩下的三分之二就讓3間房客來分攤，她認為這樣的要求很不合理，便將和房東的對話貼到臉書上，引來網友熱議。許多人看了直呼水費3000元太誇張，還有網友提醒如果合約沒有寫的部分，口頭也未告知，就不能收錢。

女網友將和房東的對話紀錄截圖上傳網路上。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 這名女網友的租屋處樓下是一間理髮廳，樓上則是分租給包括她在內的3名房客。她在臉書「爆怨公社」PO出一張和房東的對話截圖，內容寫道房東說一年下來有時候水費和電費一樣，水費甚至還高到快要3000元，他們自己家人的用水量沒有那麼多，所以看到水費這麼多讓他覺得很扯，因此不想再幫忙全部支付了。

房東表明之後的水費三分之一由1樓理髮廳付，三分之二就由3間房客來分攤，不過原PO覺得很不公平，認為理髮廳用水量比較大，理應支付三分之二。而對於房租是否有包含水費在內，雙方的看法也有分歧，原PO認為理髮廳還沒來之前水費是含在房租裡，不過房東表示房租並沒有包水費，是500元以內由他自己吸收，超過了才要房客付，而且之前阿嬤還在會全部吸收，但現在阿嬤走了，房東也不想支付那麼多費用。

原PO說自己不會不願意付水費，只是由樓上住戶分攤三分之水費太不合理，而且房東也不願意分水表，當初簽約時也說水費由樓下理髮廳支付全額，沒想到現在理髮廳覺得水費貴，竟要求住戶分攤，讓她覺得很不公平。

網友們也批評房東的收費標準，「我家6口還開伙，一個月也才1000不到，平均一個人170」、「房東不分水表就搬家，而且這些事情也要房東跟所有住戶當面說吧」、「笑死人，樓下理髮店三分之一，那我也要在樓下開」、「3000是我家一年的水費ㄟ」；還有也是當房東的網友表示「我當房東十幾年了，兩個月一個房間住兩個人，平均才100～200啊，我們是裝獨立水表的。三房兩個月正常來說頂天就600而已」。

有網友對於水費高達3000元認為可能有問題，「應該有漏水！我們大量洗碗洗菜也才快2千」、「這水費不正常，要查一下，也許漏水了」、「之前地下水管破裂，繳費單來5000多」。