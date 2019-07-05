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祖先變蔭屍！他急買一箱10年白酒這樣做 網友：長知識

2019-07-05 11:11聯合新聞網 綜合報導

墳墓示意圖。聯合報系資料照片／記者林良齊攝影
墳墓示意圖。聯合報系資料照片／記者林良齊攝影
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一名專門做老酒買賣的老闆在臉書上分享日前遇到客人要買一箱老酒的故事，他說這位客人來電表示要為祖先撿骨，所以需要買一箱10年以上的白酒，老闆起先表示如果要祭拜只要2瓶就好，但對方告知原因後讓他聽了覺得「毛毛的」。

這名老闆在臉書「靈異公社」貼文寫道，日前一名買家透過朋友來電，表明要幫祖先撿骨，地理師說要10年以上的白酒，因為有兩門要撿，因此他想要購入一箱。老闆一開始表示如果只是要祭拜的話，不需要買到一箱，只要2瓶就好，買家這才語重心長的告知原因。

買家說因為家裡發生太多不順、難以解釋的事情，但母親是基督徒不相信這些。好不容易說服了母親，找了地理師和撿骨師去幫忙看祖墳，都說這兩門蔭屍的機率非常高，要選日子開挖，因此要他去準備10年以上的白酒，如果開挖後真的發現祖先變成蔭屍，就要把老酒倒進去加速腐化。

買家的一席話讓老闆聽了不敢置信，但仍遵照客人的要求，盡速的將一箱白酒交給對方。老闆事後表示「交完一箱10年大龍，買這一箱的理由居然是撿骨屍體未腐化要用的，讓我聽到毛毛的，原來還有這用處」。

網友們看了直呼「長知識了」，還有許多人也留言分享經驗表示「沒錯，蔭屍需要酒精分解未腐爛的物質，我家老老人家也是這樣處理」、「通常是灑汽油或是金紙直接燒掉，第一次看到用高濃度的食用酒精」、「太浪費啦。米酒頭加高麗菜葉丟進去，大約5天就差不多能處理」、「真的是這樣子，還聽說酒精濃度越高的效果越好」、「每個人的手法都不同，長知識了！我們是用沒加鹽的米酒跟土地公草」。

一名專做老酒買賣的老闆日前遇到有客人要買一箱10年以上的白酒，主要目的是要撿骨腐...
一名專做老酒買賣的老闆日前遇到有客人要買一箱10年以上的白酒，主要目的是要撿骨腐化用的。 圖／翻攝自「靈異公社」
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