內政部臉書青春專案4點呼籲 這一項被網友讚爆

2019-07-04 17:29 聯合新聞網 綜合報導



圖為基隆市警察局第一分局結合青春專案，執行「威力掃蕩」專案臨檢勤務。 聯合報系資料照片／記者游明煌翻攝 分享 facebook 暑假到了，許多年輕人會相約出遊或者打工賺取零用錢，但多數人因為涉世未深，容易被騙或誤觸法網。內政部日前在臉書提出4點建議，呼籲年輕學子注意事項，不過因為第4點太有創意，讓網友看了直呼「中肯」。

因應暑假開始，「青春專案」也展開，內政部在臉書上就提出4點呼籲：

1.戲水一定要選安全海域，多看一眼告示牌，危險水域不下水，不輕忽水裡暗流，那才是真的危險。 2.不碰毒品，不吃來路不明的糖果小藥丸，不貪一時好奇，勇敢向毒品說不！ 3.打工求職一定要停看聽，千萬不要被「待優月休15天」、「每月至少10萬元」、「純聊天」等敘述給迷惑，往往裡面暗藏危機，極可能有情色陷阱。打工請一定要慎選、冷靜判斷。 4.網路交友一定要小心，沒看過你本人就說很愛很愛你，記住，這種事通常只有父母才會看著超音波圖這麼做，其他都不要相信。

不過由於第4點內容太有創意，和前面3點相比特別吸睛，被網友分享到不公開臉書社團「爆廢公社二館」，引來鄉民的熱議，許多人大讚「第4點超級中肯，認同」、「真是太幽默+中肯了，笑翻 」、「一針見血」、「第4點戳中笑點」、「現在文案寫的真好，不會死氣沉沉，真棒」、「內政部小編很會」、「內政部神級幽默」。

還有網友心有戚戚焉地說「我真的很佩服，沒看過本人就可以喜歡上人家的」、「這我特別有感，一堆女網友因為遊戲喜歡上我男友，心裡os沒真的相處過還能有感情，是太隨便還是…」。