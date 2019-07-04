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23年老菸槍戒菸四年竟存17萬 網讚爆：很棒的爸爸！

2019-07-04 11:02聯合新聞網 綜合報導

網友自從孩子出生後，就決定要戒菸，只要想要抽菸就罰自己兩枚50元，現在已經戒四年...
網友自從孩子出生後，就決定要戒菸，只要想要抽菸就罰自己兩枚50元，現在已經戒四年了，而累積下來的金錢也相當可觀，網友紛紛稱讚原po是好爸爸。圖截自「爆怨公社」
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老煙槍要戒菸是非常難的事情，但為了重要的人或許可以達成戒菸的目標。一名網友是抽了23年的老菸槍，每天大概要抽1到2包，但自從孩子出生後，就決定要戒菸，只要想要抽菸就罰自己兩枚50元，現在已經戒四年了，而累積下來的金錢也相當可觀，網友紛紛稱讚原po是好爸爸。

一名網友在「爆怨公社」發文，孩子出生後，為了不讓二手菸危害到孩子的健康，他下定決心要戒菸，但說的容易做的難，還是會忍不住想抽菸的時候，於是他決定只要有想要抽菸的念頭就罰自己100元（兩枚50），戒了四年，他結算一下像山一樣高的硬幣，沒想到竟存了17萬6350元。

他在自己的粉專中也提到，「戒四年菸讓我省了13萬1400元，然後也讓我存了17萬6350元，這樣一來一往我賺快31萬耶」，在一旁的兒子和女兒則非常興奮，「一個一直說有好多錢可以買玩具了，另一個則是一直摳摳摳摳的大叫」，原po也建議存100元紙鈔比較輕，才不會像他一樣要想辦法扛去銀行換。

網友紛紛表示，「健康無價我也是戒菸四年多了」、「非常棒你賺到了兩部分，一個健康一個金錢，恭喜你」、「賺到了家人和自己的健康也賺到了一小筆財富，好棒」，也有網友分享自身戒菸經歷，「菸齡一樣23年！戒菸3年9個月了⋯一個月3到5000一年將近五萬！我也是省了快20萬」、「我6年戒菸的錢買了台重機爽爽騎上下班」。

有網友稱讚原po是位好爸爸，「很棒的爸爸，身體力行，不像有的人只出一張嘴說說而已，給你一個」、「別人家的爸爸總是不讓我失望」。

另外，也有網友認為50元有很多假幣，原po表示，「其實存到最後，真的只是存一份為人父的責任以及全家的健康，這是無價的」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸抽菸

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