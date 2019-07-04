影／過彎行雲流水！小一女童人生首次玩賽車 網讚：根本車神轉世

2019-07-04 13:58 聯合新聞網 綜合報導



一名小一女童初次挑戰電競賽車，過程中毫無撞牆，讓媽媽感到驚訝。圖擷自 YouTube 分享 facebook

電子遊樂場一直都是許多爸媽帶小孩假日出遊的好去處，其中的電動賽車常常吸引許多大人小孩投幣挑戰，體驗當賽車手的競速快感。日前一名媽媽將自己女兒開賽車的影片PO上網，PO文一出立刻引起網友熱烈討論，紛紛直呼「根本是賽車手轉世！」

女童媽媽在文中強調小一的女兒是生平第一次玩電動賽車，一開始是抱著她一定會撞牆、怎麼可能會玩的心態在看後面等著看好戲，沒想到女兒不僅完全沒有撞牆，反而還超出預期的順利，要求媽媽再玩一次。只見影片中的小女孩平穩操作方向盤，直線行駛順暢，過彎也如行雲流水般巧秒，絲毫沒有驚險撞壁的危機出現，完全不像菜鳥身手。遊戲最後雖然沒有贏，但還是讓這名媽媽感到相當驚訝。

媽媽還笑說，有可能只是因為女兒運氣好才會超乎想像的順利，自己還好奇的問女兒到底是從哪裡投胎的。「這個連我自己玩都會撞牆了，這次一定是因為運氣，下次有機會讓她再玩玩看是不是真的。」

許多網友也留言表示，小女孩可能其實是知名漫畫《頭文字Ｄ》中的代表人物「外表：小女孩。內心卻是：藤原拓海。」、甚至有網友認為是下一位知名賽車手「這個要好好培養一下！下一個舒馬克」、「可能她上輩子是F1賽車手吧？」