男友留宿她租屋 室友不爽要求日付100還嗆「來告啊」

2019-07-03 13:41 聯合新聞網 綜合報導



網友在網上發文，朋友和三個人合租後，朋友的男友常常來找她，引起合租的夫妻不滿，於是要求她男友來一天就付100元，沒想到雙方引發爭執。圖／ingimage 分享 facebook

在外租屋和別人合租可以省下許多房租，但遇到爛室友恐怕會變成地獄的開始。網友在網上發文，朋友和三個人合租後，朋友的男友常常來找她，引起合租的夫妻不滿，於是要求她男友來一天就付100元，沒想到雙方引發爭執，夫妻還表示，如果不付100元就要搬走且不付剩下的房租，於是詢問網友如果走法律途徑是否對她有利。

一名網友在「爆廢公社」發問，朋友和三個人合租且有簽約，其中兩位是夫妻及一位男子，後來朋友交了男朋友，於是男友常常去找她借住一晚或待3、4個小時，但卻引發夫妻的不滿並要求如果男友來一天就必須支付100元還提出優惠，一個月有8天可以免費去。

網友在網上發文，朋友和三個人合租後，朋友的男友常常來找她，引起合租的夫妻不滿，於是要求她男友來一天就付100元，沒想到雙方引發爭執。圖截自「爆廢公社」 分享 facebook 夫妻也表示，如果朋友不同意付100元，他們就要搬走且不付剩下的房租，朋友則回，「我們有簽切結書，你們不付剩下房租，法律會要你們賠的！」，不料，夫妻竟回嗆，「你去告啊！」，於是原po想詢問網友，夫妻否有權利趕走朋友的男友以及朋友拿合約對夫妻提告是否會贏。

有網友支持原po朋友，「支持提告，一定會贏」、「協議書上面簽約沒說不能帶外人回來吧，如果夫妻以一天一百為由，這錢不應該付這算私下協議吧」、「帶人回來的那100元是額外可以再談論的，但是違反簽約的提早搬走的，又不願意付錢，就可以提告了」。

不過，也有網友支持夫妻，「有所有人同意的前提當然朋友不能帶男友回來呀，這件事就是起頭」、「看空間分配 如果男友只留在D女房裏沒使用公共空間就不用付啊 如果有使用的話就要付，四個人合租，硬要帶第五個人當然要付費啊，沒付錢的憑什麼使用呢？」、「一個月有8天來免費很寬容了吧，4個人簽約付錢買的空間，硬擠了第5個人常常來住，對其他人絕對有影響的阿」。