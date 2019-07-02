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大八還沒發大財就先倒！準新娘成無辜受害者...路邊大噴三字經

2019-07-02 20:02聯合新聞網 綜合報導

高雄市擁有近40年餐飲經驗的大八飯店，今天無預警向員工宣布暫停營業。記者謝梅芬／...
高雄市擁有近40年餐飲經驗的大八飯店，今天無預警向員工宣布暫停營業。記者謝梅芬／翻攝
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等不到高雄發大財，高雄市擁有39年歷史的大八飯店今（2日）上午就宣布停業，遭殃的不只百名員工，還有即將辦婚宴的新人，讓一名女網友氣的在臉書社團發文大罵，在看到消息的那刻「我真的是...立馬在路邊ㄍㄧㄠˇ(噴) 三字經」，諷刺直呼「太幸運」。

高雄大八餐飲集團去年8月就曾傳出跳票危機，董事長林輝義在供應商的支持下，硬是為了300多名員工苦撐，可惜仍無法力挽狂瀾，今證實暫停營業，目前有新投資者表達接手的意願，雙方洽談中。

但對於消費者該如何是好？有一名女網友便是無辜受害者，氣的在臉書《抱怨公社》怒噴，表示自己在下班途中，發現手機不斷傳來訊息，點開一看居然滿滿的都是大八倒閉的資訊，而她正好是要在此地辦婚宴的新人。

「我真的是...立馬在路邊ㄍㄧㄠˇ(噴) 三字經。現在好了，訂金拿不拿的回來是一回事（麻痺，當時老公還想全部付清）」字裡行間看得出滿是無奈，原PO崩潰的說，「距離婚期兩個星期多要去哪裡找餐廳啦！」最後更是相當諷刺的稱「可不可以不要那麼幸運。」

底下也釣出同樣辦婚宴的新人，面對如此措手不及的資訊也是非常氣憤，「X，不會吧！」許多人出來拍拍原PO，「這真的超麻煩，有夠衰」、「我的天...只能快找其他飯店了」、「去買張彩券，另類的好運氣...加油！」、「重點是帖子應該也發出去了吧。」

與此同時，也有網友開玩笑的說「還以為是八大全倒了。」同樣引起許多迴響，大呼「嚇死人！」還有人表示會倒不意外，「之前到台北展店，吃過一次，很不好吃，會收不意外。」、「生意難做，現在東西樣樣漲，員工意識抬頭，老闆又要滿足客人需求又要兼顧員工福利，真心不容易。」

至於消費者購買餐券該怎麼辦，大八餐飲集團副總林啟安則說，如果是向券商購買，可拿到券商處退錢，有信託履約保證；如果是向飯店購買，目前正積極向新投資者爭取吸收這批餐券。

女網友也被大八倒閉波及。 翻攝自抱怨公社
女網友也被大八倒閉波及。 翻攝自抱怨公社
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