他認真工作遭富三代譏笑住不起豪宅 網友：起跑點不同

2019-07-02 15:49 聯合新聞網 綜合報導



台灣指標性豪宅帝寶。示意圖，圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

身價跟工作哪個重要？近日，有網友在《批踢踢實業坊》上分享一個故事，他表示同事A獲得長輩贈送3千萬豪宅，A自從有房之後態度大轉變，不僅狠酸辛苦賺錢的其他同事，更直嗆「認真能住3000萬的房子嗎?」原Po面對這種情況不禁詢問「有房後，是不是就可以不那麼認真工作?」

原Po解釋，同事A的爺爺送給A一棟價值3千萬的房子，供同事A一家四口居住，愛炫富的同事A時常酸努力上班賺錢的其他同事「那麼認真幹嘛，認真能住3千萬的房子嗎？」同事B聽完回「這也不是你賺來的」，A則理直氣壯表示「但這是我的，社會上是看身價不是看薪水，你們這麼認真還不是要去租房子或貸款，你們辛苦一輩子也住不到跟我一樣的地方。」

原Po無奈表示「雖然講話不好聽，但要合理的反駁好像也不知道該怎麼說」，同事A甚至在討論公事時，也要把房子掛嘴上，像是「你就算對了，能住三千萬嗎？」等言論，原Po詢問「有沒有邏輯達人可以分享的，不是要吵架只是想糾正他這樣似乎不太對，但又不知道怎糾正。」

網友看了文章紛紛留言，有人認為不要理同事A的言行，「同事你還跟他認真」、「比較看不懂你對別人的人生在認真什麼」；也有人認為「人生本來就是不公平的」、「他的確可以這樣講，但是工作的基本不能影響」、「起跑點就不同了，人比人氣死人」，不論是有沒有房產，網友直言「自己至少還有一技之長贏」、「做事態度跟有沒有房是兩回事」。