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兒毀手機！母不道歉還嗆「i7Plus不值錢」 她怒斷友誼

2019-07-02 11:46聯合新聞網 綜合報導

圖為iPhone 7 Plus。路透
圖為iPhone 7 Plus。路透
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小孩的是非觀念常建立在父母的言行舉止上。一名網友抱怨iPhone手機遭朋友小孩毀損，原本只想要求朋友說聲道歉，自己認賠修理費，沒想到朋友竟嗆「7Plus現在也不值錢了好不好？而且這樣還是能用啊！」，堅不道歉也不想賠償，讓網友氣炸，決定放生這名朋友，從此不再來往。果斷的決定令其他網友紛表支持，祝賀「你未來的世界裡又少了一隻恐龍」。

一名李姓網友在《爆怨公社》貼文表示，因手機快沒電了，去上廁所時就放在桌上充電，突然間聽到小孩的聲音說「掉下去了」，趕堅衝出廁所，只見自己的iPhone 7 Plus手機躺在地上，小孩的腳還踩在上面，檢視後，手機螢幕無大礙，但是鏡頭前的玻璃掉落且不知去向。

李姓網友問了小孩「是不是你弄掉的？」前後問了三次，小孩都搖頭不承認，但現場就小孩一人卻又不承認，難道是「安娜貝爾」幹的嗎？網友氣到打了一下小孩的手心，好死不死正好被買午餐回來的朋友（小孩的媽媽）看見。

朋友氣急敗壞的質問為何要打她的小孩？李姓網友說明事件經過，表示自己是氣小孩說謊才打了他手心，也向朋友道歉了。沒想到朋友未因小孩造成的損壞道歉，竟回「7Plus現在也不值錢了好不好？而且這樣還是能用啊！」

訝異朋友的反應竟是如此，讓李姓網友鐵了心要求賠償修理費，朋友竟又回「不是有保固嗎？」，更過分的是要求李姓網友自稱手機是「拿到就壞掉的」，網友認為小孩在場，這樣做是教他說謊，即便小孩不在場，也不想這樣騙人。網友之後有回應留言說明，小孩已經快上小學了，對於說謊和說實話應有判斷能力，仍選擇說謊才會令他生氣，但也自省再怎麼氣也不能動手打小孩。

雙方對於賠償沒有共識，最後李姓網友開出兩個選擇，一是對方道歉，怪自己未將手機隨身攜帶，倒楣認賠修理費；二是若對方拉不下臉，可以等詢問修理費後，朋友再把錢扔自己臉上，「我們以後打死不相往來，這種為人母我不欣賞 。」當下氣氛凝結，網友心想給點時間考慮，先現場解散並馬上請人估價。

廠商報價後，李姓網友再約了朋友母子出來，請喝飲料並告知維修費約800-1000元，可先付1000元，多了退款，匯款費自己吞下。到這個時候朋友竟又再討價還價，說「小朋友就真的不小心的，我們大人別這麼計較」，既然肇禍者不想付錢，網友就要求對方道歉，表示「『對不起』三個字可以幫你省下一千塊」、「我知道現在養小孩很辛苦，花一百塊都要很小心，所以我才再給你一次機會」。

最終，對方不想賠錢也堅不道歉，李姓網友撂話表示「從此不要聯絡，這種邏輯我真的不敢恭維」、「你這樣姑息下去你的小孩長大去砸車就不要才後悔小時不教。」po文寫下「小孩教好再放出來，確定自己腦袋跟邏輯思想沒問題再來生小孩好不好，白眼」。

其他網友看了po文紛紛表示，「沒當朋友是對的」、「小孩說謊就算了，老媽還不懂得機會教育」、「像這種就直接告了，還跟他講朋友」、「放生是對的」、「恭喜你，你未來的世界裡又少了一隻恐龍」。

iPhone親子教育

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