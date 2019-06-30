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國中黝黑戴眼鏡沒朋友 上大學後變正妹網讚潛力股

2019-06-30 16:04聯合新聞網 綜合報導

一名女網友在臉書分享國中時期和現在的照片做對比，反差之大讓網友大讚「潛力股」。 ...
一名女網友在臉書分享國中時期和現在的照片做對比，反差之大讓網友大讚「潛力股」。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
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「女大十八變」這句話真是一點都沒錯，一名女網友在臉書貼出自己國中時的照片，以及現在的模樣來做對比，只見國中時戴著帽子、眼鏡，穿著樸素，和現在水汪汪大眼、五官清秀模樣比起來，好像是不同人。照片PO上網後，網友驚豔不已，紛紛大讚「太正了」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出國中時期和現在模樣的照片做對比，只見國中時她站在同儕旁邊顯得較矮小，再加上皮膚看起來黝黑，頭髮沒有整理，還戴著眼鏡，外表看起來很平凡。她說當時自己很邊緣，沒什麼朋友，「我真心覺得以前沒有人要跟我當朋友是對的」。

不過對比現在的模樣，如今的她短髮有型、五官清秀、身材姣好，還有一雙水汪汪的大眼，打扮過後的她和國中時期的樣子比起來簡直判若兩人。

《ETtoday新聞雲》報導，原PO在上大學後看到了不同的人事物，加上她只讀一年，其他時間都在工作，也因此慢慢的學會怎麼打扮。原PO也說自己都是看一些美妝教學或圖片來學會化妝的。

她還表示自從外型改變了之後，越來越有異性緣，有時候還會被搭訕。許多網友看了都紛紛稱讚，「變好美」、「怎麼可能」、「現在排隊當朋友」、「女大十八變，我都想認識了」、「現在應該也沒朋友才對，都想當妳男友和閨密」、「以前一定很多女生的朋友搶著跟你合照，但是現在沒半個了對不對」、「落差真的很大…只要有心，人人都可以是正妹」、「是個潛力股」。

不過也有網友開玩笑得說「以前的照片趕快銷毀」、「妳國中發生了什麼事」、「左邊是老師吧」、「化妝跟整形是21世紀最偉大的發明」。

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