老公買「富士山空氣」當禮物她傻眼 網友反稱讚很貼心

2019-06-28 20:19 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友和老公到日本玩，沒想到老公竟然買了「富士山空氣」送給她當禮物，讓她很無言。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 台中市長盧秀燕在就職典禮時贈送1萬瓶「谷關空氣」當作紀念品，掀起話題，其實國外還真的有人販賣空氣。一名女網友和老公到日本富士山遊玩，在當地看到有業者竟然在賣「富士山空氣」，起初覺得很好笑也很不屑，沒想到老公竟然偷偷買來送給她當驚喜，讓女網友哭笑不得。貼文一出引來其他網友不同看法，有人覺得浪費錢，但也有人喜歡這樣的禮物。

這名女網友在臉書「爆怨公社」寫道和老公到日本遊玩，在逛土產店時看到一罐罐寫著「富士山的空氣」的罐子，她雖然覺得有趣但也很不屑。沒多久老公興高采烈地跑來說要送她一個禮物，她以為是看了很久的水晶球，滿心歡喜的打開袋子一看，竟然是稍早看到的「富士山空氣」罐子，讓她很傻眼。

原PO罵老公現場就有免費又新鮮的「富士山空氣」可以吸，為何要花550日圓（約新台幣158元）買個垃圾佔行李箱，還不如把這個錢拿去買冰吃。老公被罵了後覺得很受傷，覺得原PO不喜歡他送的禮物，也認為她不浪漫，讓她哭笑不得的說「我老公常常都有一些我無法理解的浪漫，但也許這樣的互補才讓生活更有趣吧」。

文章吸引許多網友討論，有人對於這樣的浪漫不以為然，「說真的買這給我，一樣被我罵」、「我也不懂這浪漫」、「覺得吃冰淇淋比較好+1」、「真的是垃圾，不如直接給妳現金」、「女生要的是實用的東西啊」、「笑死，打開瞬間變成資源回收」、「真的不浪漫」。

不過也有網友喜歡這樣的創意，「我好喜歡哦，不要可以送我」、「他應該是風象星座的，因為我是，我也會買」、「我想要富士山空氣，對我很吸引」、「千萬不要站在女人的角度看待男人，男人的想法妳猜不到的，要是我也會買，這個感覺很好玩」。還有人開玩笑的說「突然想到台中市長」、「妳老公是不是想選市長」、「我以為這個在小叮噹的口袋才會出現的東西」、「我想到谷關新鮮空氣！妳老公更貼心送大罐！台中只有細管」。