親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

罷工合理嗎？從商業談判看長榮空服員罷工事件

太扯！3男自備瓦斯爐 超商裡「圍爐」煮火鍋

2019-06-28 11:06聯合新聞網 綜合報導

有民眾在超商看到3名中年男子自備瓦斯爐和餐具吃火鍋，讓他目瞪口呆。 圖／翻攝自「...
有民眾在超商看到3名中年男子自備瓦斯爐和餐具吃火鍋，讓他目瞪口呆。 圖／翻攝自「爆廢公社」
分享
台灣超商數量多又便利，多數店裡還會提供桌椅讓客人使用，但卻有人將超商當作自己家。有民眾昨天（27日）到知名連鎖超商消費時，看到3名中年男子自備簡易瓦斯爐、餐具，大剌剌地在超商裡頭吃火鍋，讓他看了很傻眼。照片PO網後也引來網友們的討論，許多人都直呼這樣的行為實在太扯。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出照片，只見店裡有3名中年男子同坐一桌，桌上還擺著簡易瓦斯爐、鍋子、免洗餐具和米酒，3人不在意旁人和顧客眼光，直接在店裡煮起火鍋吃了起來。原PO不敢相信竟然真的會有人將超商當作自己家一樣，開玩笑的說「現在才知道，原來全家可以吃火鍋」。

許多網友看了也不敢置信，有人批「這叫做給你方便卻被隨便」、「店員一定很無奈」、「沒公德心」，也有網友開玩笑的說「便利商店董座又嗅到新商機了」、「下個月要賣牛排了喔」、「冷氣錢都省下來了」、「這恥力破表啊」、「我們這邊還有吃披薩的，還外送到全家裡面來」。

還有網友推測這3人的身分，「其中一個是店長、一個是地主、一個是經理」、「店長在開股東會議嗎？」、「應該是自己開的店」。雖然這樣的行為引起爭議，但有網友持不同角度看待，「他該不會某些火鍋料是全家買的吧，所以才敢這樣，不然沒消費這樣有點誇張」、「有在裡面消費很多，吃完有整理乾淨，我覺得就沒什麼問題」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超商火鍋
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

付錢卻沒拿到玉蘭花 阿姨「超展開回覆」讓她傻住

2019-06-27 10:58

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

意外發現老爸暗錢藏身處 網友求情「放過爸爸吧」

2019-06-27 14:01

史上最激情的大學生活...「我的室友們在宿舍XX」

2019-06-26 21:36

鮮肉警察遇醉漢「盧小小」 全程無奈笑...網：戀愛了

2019-06-26 20:12

買完票被霸佔座位用這招 任何人都會自動起立

2019-06-26 19:28

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

影／沒同理心...狠心主人拿「高壓水槍」洗狗 毛孩哀嚎全都錄

2019-06-25 21:12

早餐店喝到「嘎抓」紅茶超崩潰 阿姨：不然再送你一杯

2019-06-25 20:39

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

汗味工人搭捷運…他嫌髒又臭嗆「難怪有罷工」 2萬樓留言灌爆肉搜

2019-06-25 10:16

背痛到不行進城隍廟收驚 阿姑點36支香跟「他」拚了

2019-06-24 14:51

南部流水席出整車冰淇淋超狂！網友直呼：好吃又霸氣

2019-06-24 14:46

長榮罷工讓10週年蜜月泡湯 現省20幾萬他發文「支持罷工」

2019-06-24 12:57

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

恐怖！北市內湖公車候車亭倒塌 兩婦遭壓傷送醫

2019-06-27 15:50

國中少女偷嚐禁果 不料遇到恐怖情人

2019-06-27 16:31

纏訟13年！趙建銘捲入台開案 最高法院今五度發回更審

2019-06-27 15:39

美女教授遭降等、解聘怒提告 台大兩案均勝訴

2019-06-27 17:53

休旅車突失控 單車女遭輾送醫不治

2019-06-27 19:52

超級紅人榜百萬兄弟遇重大車禍救人 暖舉被讚爆

2019-06-27 13:55

正宮、小三狹路相逢！董娘痛毆小三代價25萬 這原因倒賺5萬

2019-06-28 09:41

變態繼父性侵國中少女 反抗就拿膠帶綑綁硬上

2019-06-28 08:20

「不得再打韓國瑜」 男KUSO民進黨公文被起訴

2019-06-27 17:28

資深媒體人家族爆遺產糾紛 後母偽造文書判刑

2019-06-27 22:27

影／醫院火警疏散病患 初判樓梯間菸蒂肇禍

2019-06-27 21:51

太扯！3男自備瓦斯爐 超商裡「圍爐」煮火鍋

2019-06-28 11:06

疑撿手機釀禍 男駕BMW衝撞警車

2019-06-27 16:59

意外發現老爸暗錢藏身處 網友求情「放過爸爸吧」

2019-06-27 14:01

逃美20年 劉振強涉詐12億獲判無罪

2019-06-28 00:34

嫌47歲資深經理太老而資遣？ 法院判阿里巴巴違法解雇

2019-06-27 14:29

趙建銘台開案五度被發回 最高法院四大理由曝光！

2019-06-27 17:03

女嬰哭鬧被丟摔在地半身癱瘓 惡保母還刪光監視器畫面

2019-06-28 11:13

少女為避雨上賊車遭惡狼指侵 法院判可緩刑

2019-06-27 14:33

北市水餃店客人一氧化碳中毒 疑木炭火鍋惹禍

2019-06-27 22:23

影／客運撞電桿婦人門牙撞斷滿口血 頻問醫護怎麼辦？

2019-06-27 16:34

「誰家男童走失了」 警車沿街廣播 阿公騎車狂追

2019-06-28 00:34

「不得再打韓」 男KUSO民進黨公文被訴

2019-06-28 00:34

影／仇家尋仇認錯人？ 男大生、高二生全身多處掛彩

2019-06-27 17:15

美女教授解聘案敗訴 法院：尊重台大專業判斷

2019-06-27 18:57

員警包庇色情業者貪瀆案 聲押禁見獲准

2019-06-27 21:07

酒駕修法7月1日起大執法 貪杯上路代價大

2019-06-27 17:18

救國團遭認附隨組織 律師：害怕辯護被送集中營

2019-06-27 20:41

路人遇搶機警一句「我是監獄主管」 搶匪嚇到說「歹勢」

2019-06-27 16:05

彰化警涉包庇色情遭收押免職 主管連坐拔官

2019-06-28 00:34

男偷酪梨到市場賣 警喬裝顧客：別賣了，我全要！

2019-06-27 15:24

宜蘭五結資源回收場今晨火警

2019-06-28 04:27

他照顧酒醉女卻起色心猥褻 賠50萬元...再審獲緩刑3年

2019-06-27 12:40

影／全國模範警察 也是健康肌肉型男

2019-06-28 10:12

員警包庇色情業者涉貪遭收押 考績會記二大過予以免職

2019-06-27 22:44

影／基隆客運疑閃車撞電桿 16名乘客受傷送醫

2019-06-27 15:00

BMW展示中心火警 消防疏散1男

2019-06-28 00:06

小事化大！因釣魚線纏繞起衝突 他被打爆眼睛還吃官司

2019-06-27 21:08

高雄員警今凌晨驟逝 妻子發現已無呼吸心跳

2019-06-28 11:42

妙齡女好心助人 未料求助者是狼

2019-06-27 14:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top