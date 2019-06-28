太扯！3男自備瓦斯爐 超商裡「圍爐」煮火鍋

2019-06-28 11:06 聯合新聞網 綜合報導



有民眾在超商看到3名中年男子自備瓦斯爐和餐具吃火鍋，讓他目瞪口呆。 圖／翻攝自「爆廢公社」 分享 facebook 台灣超商數量多又便利，多數店裡還會提供桌椅讓客人使用，但卻有人將超商當作自己家。有民眾昨天（27日）到知名連鎖超商消費時，看到3名中年男子自備簡易瓦斯爐、餐具，大剌剌地在超商裡頭吃火鍋，讓他看了很傻眼。照片PO網後也引來網友們的討論，許多人都直呼這樣的行為實在太扯。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出照片，只見店裡有3名中年男子同坐一桌，桌上還擺著簡易瓦斯爐、鍋子、免洗餐具和米酒，3人不在意旁人和顧客眼光，直接在店裡煮起火鍋吃了起來。原PO不敢相信竟然真的會有人將超商當作自己家一樣，開玩笑的說「現在才知道，原來全家可以吃火鍋」。

許多網友看了也不敢置信，有人批「這叫做給你方便卻被隨便」、「店員一定很無奈」、「沒公德心」，也有網友開玩笑的說「便利商店董座又嗅到新商機了」、「下個月要賣牛排了喔」、「冷氣錢都省下來了」、「這恥力破表啊」、「我們這邊還有吃披薩的，還外送到全家裡面來」。

還有網友推測這3人的身分，「其中一個是店長、一個是地主、一個是經理」、「店長在開股東會議嗎？」、「應該是自己開的店」。雖然這樣的行為引起爭議，但有網友持不同角度看待，「他該不會某些火鍋料是全家買的吧，所以才敢這樣，不然沒消費這樣有點誇張」、「有在裡面消費很多，吃完有整理乾淨，我覺得就沒什麼問題」。

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