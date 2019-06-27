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付錢卻沒拿到玉蘭花 阿姨「超展開回覆」讓她傻住

2019-06-27 10:58聯合新聞網 綜合報導

一名網友日前向一位阿姨買了一串100元的玉蘭花，沒想到付了錢之後對方沒有給她花，...
一名網友日前向一位阿姨買了一串100元的玉蘭花，沒想到付了錢之後對方沒有給她花，只留下一句話就離開，讓她當場傻眼。示意圖／ingimage
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停等紅綠燈、於餐廳用餐時，時常會遇到賣玉蘭花或是衛生紙的弱勢族群，不少人出於善心，會買一點幫助他們。然而，一名女網友日前遇到一名賣玉蘭花的阿姨，向對方買了一串打算讓家人放辦公室。豈料，該位阿姨收了錢後只留下一句「神回覆」就走了，讓她當場傻眼。

一名網友在《批踢踢實業坊》上po文表示，她偶爾會在熱炒店或台菜餐廳遇到推銷玉蘭花、刮刮樂等物品的弱勢人士，若身上剛好有閒錢，她就會買一點做愛心。近日，她和家人聚餐時又遇到一名賣玉蘭花的阿姨，當時她心想可以讓家人把玉蘭花放在辦公室，因此花100元買了一串。

沒想到，原po付了錢之後，對方卻沒有將花交給她，只說了一句「我花已經先幫妳供奉在佛祖那邊了，謝謝喔」，然後拍了拍原po的肩膀就走了，讓原po和家人都相當傻眼，「雖然知道做愛心本來就沒有要求回報，但還是對於這個超展開小傻眼了一下」。

對此，許多網友認為賣玉蘭花的阿姨濫用他人善心，行徑和詐騙沒兩樣，「一串100...真心覺得這個是利用人的善良行詐騙之實」、「佛祖又被拿來斂財了」、「這種賣法會害到其他老實的業者吧」、「太誇張了，這是詐騙要報警了」、「要是我會生氣耶，愛心錢騙得隨隨便便」。

詐騙愛心
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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