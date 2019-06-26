親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中山高泰山路段轎車四輪朝天翻覆 駕駛救出送醫

史上最激情的大學生活...「我的室友們在宿舍XX」

2019-06-26 21:36聯合新聞網 綜合報導

有一名男大生在匿名論壇上以「我的室友們在宿舍裡打砲」為題，分享他十分精彩的宿舍生...
有一名男大生在匿名論壇上以「我的室友們在宿舍裡打砲」為題，分享他十分精彩的宿舍生活。示意圖／ingimage
分享

有一名男大生在匿名論壇上以「我的室友們在宿舍裡打砲」為題，分享他十分精彩的宿舍生活，因為四人一間的房間中，不只是其中一位的女朋友喜歡在房間裡穿著清涼，他還曾親眼撞見另外二位男同學「辦事中」。

這名男大生在《Dcard》上發文，稱學校宿舍採隨機抽籤，因此跟其餘三位室友分屬不同的系所，一開始雖然還會打招呼，但漸漸因為一些「狀況」導致互動更加冷淡。原PO稱其中一位「捲毛」同學經常帶女朋友回房，但該名女同學卻很喜歡在房內穿著一件「小可愛」，有時還會目睹兩人「摸來摸去」的親密互動，而他也只能裝沒看到，原PO說「遇到這種情況還真的是有點硬...我說拳頭」！

原PO還說，在晚上關燈後這對情侶越發明目張膽，他形容「隱約聽得到喘氣聲，接著是唰唰唰的好幾聲…是抽衛生紙的聲音」，雖然「捲毛」同學會假裝是在擤鼻涕，但原PO認為「ㄇㄉ騙誰」。更扯的是，原PO還曾撞見另外二位室友「在宿舍一起打砲」，原PO說「剛好有一次我急著拿東西，開進房裡，一個人手肘撐在椅背上，另一個人抓著他的腰…從此以後，他們兩個完全不敢正面看我」。

原PO最後幽默的補充「有對宿舍生活充滿期待的準大一嗎？如果有的話，可以說出你的期待，我會一一把它們都戳破」。對於原PO十分困窘的處境，網友回應「以你這個運氣沒幾個人有，抽到了一間不得了的房間呢」、「抱歉，前面我還蠻同仇敵愾的，看到後面那段直接笑出來」、「隔著屏幕都能感受到原PO的尷尬」、「整房炮聲隆隆」、「我們男宿禁止女生進去；女宿禁止男生進去，結果禮堂外面有套套販賣機」。

宿舍Dcard
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

鮮肉警察遇醉漢「盧小小」 全程無奈笑...網：戀愛了

2019-06-26 20:12

買完票被霸佔座位用這招 任何人都會自動起立

2019-06-26 19:28

影／沒同理心...狠心主人拿「高壓水槍」洗狗 毛孩哀嚎全都錄

2019-06-25 21:12

早餐店喝到「嘎抓」紅茶超崩潰 阿姨：不然再送你一杯

2019-06-25 20:39

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

汗味工人搭捷運…他嫌髒又臭嗆「難怪有罷工」 2萬樓留言灌爆肉搜

2019-06-25 10:16

背痛到不行進城隍廟收驚 阿姑點36支香跟「他」拚了

2019-06-24 14:51

南部流水席出整車冰淇淋超狂！網友直呼：好吃又霸氣

2019-06-24 14:46

長榮罷工讓10週年蜜月泡湯 現省20幾萬他發文「支持罷工」

2019-06-24 12:57

32歲男想約嫩妹稱「年齡不是問題」 對方撂2字他秒中離

2019-06-22 12:10

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

小黃擦撞重機 失控衝進中興橋機車道 釀1死2傷

2019-06-26 16:27

冒用韓國瑜幕僚身分欲竊取國政會講稿 高雄市府今報警

2019-06-26 10:53

影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 鄰居：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56

花蓮獨木舟底遭挖洞 17名遊客差點回不來

2019-06-26 12:17

買完票被霸佔座位用這招 任何人都會自動起立

2019-06-26 19:28

性侵被害人不想讓胡睿兒緩刑 他恐「坐定了」

2019-06-26 11:51

馬路新3寶！大學生+床墊趴在車頂搬家

2019-06-26 15:43

母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍

2019-06-26 09:34

台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳

2019-06-26 07:38

拉倒5電桿全鄉斷線 警抓到可惡山老鼠

2019-06-26 14:40

又遭弟弟家暴 藝人丁小芹與母進警局聲請保護令

2019-06-26 16:42

誣馬英九收頂新錢 吳子嘉律師：元首有較高自清能力

2019-06-26 12:15

不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57

胡睿兒夜店「撿屍」性侵 高院維持2年刑

2019-06-26 10:18

一隻賣3200元 男子進口螞蟻直播拍賣遭判刑

2019-06-26 17:17

瑞芳貪警判8年躲澎湖 基澎檢聯手讓他入監服刑

2019-06-26 15:15

練跑誤闖國道 史瓦帝尼馬拉松跑者被開罰

2019-06-26 11:15

買飼料油摻豬油賣 正義油品總經理判刑11年定讞

2019-06-26 16:20

鋸中正高中蔣公頭像 建國隊員：「目的達成」撤上訴

2019-06-26 16:17

開車迴轉撞死人 女到案哭「不知撞到人」被送辦

2019-06-26 16:19

輕生案鄰居皆震驚 代管業者無奈遇損失

2019-06-26 17:39

中山高泰山路段轎車四輪朝天翻覆 駕駛救出送醫

2019-06-26 21:54

鮮肉警察遇醉漢「盧小小」 全程無奈笑...網：戀愛了

2019-06-26 20:12

藝人丁小芹遭弟家暴聲請保護令 丁弟離開派出所未回應

2019-06-26 18:23

受不了女嬰哭鬧「倒頭栽」摔死她 保母判刑13年

2019-06-26 11:33

影／豪宅放千萬柏金包遭竊 警48小時內全數追回

2019-06-26 11:12

史上最激情的大學生活...「我的室友們在宿舍XX」

2019-06-26 21:36

尹衍樑小舅子在美國離婚 前妻提告要求2700萬元財產

2019-06-26 12:32

馬偕護校學生遭棍打、拖上車 假釋男強盜判8年

2019-06-26 12:25

夫妻感情不睦 「暫時分手」釀悲劇

2019-06-26 13:06

影／台南大樓泳池加錯藥劑產生氯氣 2人送醫

2019-06-26 16:51

拖延酒測得逞 依警目測起訴他

2019-06-26 00:09

被控性侵應召的3少女 竟辯「我是她們的第1個客人」

2019-06-26 12:03

台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治

2019-06-26 08:47

疑行車糾紛 囂張3車遊客圍堵澎湖復康巴士砸車

2019-06-26 21:38

菜刀藏褲管砍殺小王 醋夫：他和我老婆曖昧

2019-06-26 11:13

帶劍遭法警攔下 一看竟是中正劍

2019-06-26 11:44

社交工程詐騙！遭冒名索取韓國瑜講稿 黃文財報警

2019-06-26 14:31

獨木舟被惡意鑽洞險翻覆 警方調監視器偵辦

2019-06-26 15:40

影／酒駕男市區時速百里狂飆 警攔下拿槍喝令他趴下

2019-06-26 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top