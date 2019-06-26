史上最激情的大學生活...「我的室友們在宿舍XX」

2019-06-26 21:36 聯合新聞網 綜合報導



有一名男大生在匿名論壇上以「我的室友們在宿舍裡打砲」為題，分享他十分精彩的宿舍生活。示意圖／ingimage 分享 facebook

有一名男大生在匿名論壇上以「我的室友們在宿舍裡打砲」為題，分享他十分精彩的宿舍生活，因為四人一間的房間中，不只是其中一位的女朋友喜歡在房間裡穿著清涼，他還曾親眼撞見另外二位男同學「辦事中」。

這名男大生在《Dcard》上發文，稱學校宿舍採隨機抽籤，因此跟其餘三位室友分屬不同的系所，一開始雖然還會打招呼，但漸漸因為一些「狀況」導致互動更加冷淡。原PO稱其中一位「捲毛」同學經常帶女朋友回房，但該名女同學卻很喜歡在房內穿著一件「小可愛」，有時還會目睹兩人「摸來摸去」的親密互動，而他也只能裝沒看到，原PO說「遇到這種情況還真的是有點硬...我說拳頭」！

原PO還說，在晚上關燈後這對情侶越發明目張膽，他形容「隱約聽得到喘氣聲，接著是唰唰唰的好幾聲…是抽衛生紙的聲音」，雖然「捲毛」同學會假裝是在擤鼻涕，但原PO認為「ㄇㄉ騙誰」。更扯的是，原PO還曾撞見另外二位室友「在宿舍一起打砲」，原PO說「剛好有一次我急著拿東西，開進房裡，一個人手肘撐在椅背上，另一個人抓著他的腰…從此以後，他們兩個完全不敢正面看我」。

原PO最後幽默的補充「有對宿舍生活充滿期待的準大一嗎？如果有的話，可以說出你的期待，我會一一把它們都戳破」。對於原PO十分困窘的處境，網友回應「以你這個運氣沒幾個人有，抽到了一間不得了的房間呢」、「抱歉，前面我還蠻同仇敵愾的，看到後面那段直接笑出來」、「隔著屏幕都能感受到原PO的尷尬」、「整房炮聲隆隆」、「我們男宿禁止女生進去；女宿禁止男生進去，結果禮堂外面有套套販賣機」。