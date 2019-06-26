鮮肉警察遇醉漢「盧小小」 全程無奈笑...網：戀愛了

2019-06-26 20:12 聯合新聞網 綜合報導



網友表示該名被拍攝的警察全程都十分冷靜，且脾氣超好，完全沒有露出不耐煩的語氣與神情。圖擷自／爆廢公社 分享 facebook

今（26）日有一位男子在臉書上傳與警察對話的影片，稱自己在醉後差點被撞報案，但警方到場後見他喝酒，先是態度不佳又不予處理糾紛，讓他氣得錄影蒐證、上網公審。然而影片上網後風向卻大逆轉，多數網友認為男子無理取鬧，還稱讚被拍攝的警察脾氣超好、「跪求臉書」。

該名男子在臉書上說「我現在非常確定，你喝醉酒報警，警察都會對你不禮貌，最保障自己的方法就是錄音錄影」、「警察太囂張了，我差點被撞報案，跟我講說舉證責任在我自己？我要怎麼調私人的監視器？」男子還附上錄影的片段，指證警方的態度問題以及不作為。

然而此段影片被轉發至《爆廢公社》後，網友認為影片中的警察並非如同男子所言，雖然被近距離的對著臉拍攝，也只是不斷重複「我不想跟你吵、不要再拍了」，並向男子說明，若要提告對方就到中山一分局提告「台北市中山北路一段110號、我講八遍了」，到時自會幫男子處理。而一旁女警也不斷提醒男子執勤公務時禁止錄音錄影，但男子依然繼續拍攝，直到警方離去。

網友表示該名被拍攝的警察全程都十分冷靜，且脾氣超好，完全沒有露出不耐煩的語氣與神情，網友說「差點被撞就是沒撞到，然後你想要警察怎麼做」、「算你好運，這警察脾氣不錯，遇到老鳥你就被洗臉了」、「這警察有點帥，戀愛了」、「警察脾氣真好，有IG嗎？」、「我的天啊警察皮膚好好」、「中山一派出所喔！可以去找他拍照嗎」、「被鬧卻還是一直笑著，這影片根本是在提升警察形象的啊」。