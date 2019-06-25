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影／沒同理心...狠心主人拿「高壓水槍」洗狗 毛孩哀嚎全都錄

2019-06-25 21:12聯合新聞網 綜合報導

台中市東區十甲東路的自助洗車場25日被民眾目擊，竟有車主在清洗機車之後，用高壓水...
台中市東區十甲東路的自助洗車場25日被民眾目擊，竟有車主在清洗機車之後，用高壓水槍對著寵物柴犬狂噴。圖擷自／臉書
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台中市東區十甲東路的世紀自助洗車場今（25）日被民眾目擊，竟有車主在清洗機車之後，用高壓水槍對著寵物柴犬「狂噴」。過程中狗狗被主人整個拎起，然後尾巴、尾椎部分被水柱沖洗，狗狗不斷發出慘叫，民眾雖有通報1999動保處，但至今還未得回覆。

民眾將該名男性車主用高壓水槍洗狗的影片上傳到臉書上，原PO稱這起事件發生於早上8點半左右，當時由正在對街上班的友人拍攝，雖然影片僅有約40秒，但實際的施虐時間卻長達10分鐘之久，原PO斥責「那個水柱沖人都會痛，更何況是毛小孩」。原PO隨後補充說明，此事件已經通知動保處，但動保處表示處理案件（檢舉案）需要14個工作天，因此還未有下文。

事件傳上網後有不少網友反映「看起來沒有噴到狗只是噴個尾巴」、「沖個尾巴還好吧？」，原PO認為「你以為狗為甚麼會慘叫？當事人當下都清楚看到狗有被噴了」、「狗的尾巴有血管有神經不是沒血沒肉的，你拿高壓水槍噴自己腳趾再來說沖個尾巴而已還好」。

原PO說，寵物無法選擇被飼養的主人，但當選擇要養牠們時就要負責，甚至更疼愛牠們，希望網友可以幫忙找出這位主人，保護毛小孩的安危，也可以幫忙報警和檢舉類似的惡劣行為。

事件從早上公開在網路上後，被轉發至各大社團中，網友表示「狗狗非常害怕！太沒人性了」、「我之前不小心被高壓水槍掃到，一塊肉就不見了，到現在還有傷痕...超痛的，他怎麼不自己射自己看看」、「許他出發點是好的(洗屁屁)，只是...他的無知會讓他的毛孩受傷，而且受很大很大的傷」、「真的沒常識的主人，你知道高壓水柱多痛嗎？不信的，鐵齒的，自己去拿來噴看看就知道」。

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