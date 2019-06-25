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汗味工人搭捷運…他嫌髒又臭嗆「難怪有罷工」 2萬樓留言灌爆肉搜

2019-06-25 10:16聯合新聞網 綜合報導

想搭捷運還得先看工作？一名疑似未成年的男網友，在自己臉書上po文，怒批一名工人帶有汗味搭乘捷運，怪罪站務員縱放工人上捷運，應該給予處罰。甚至說台灣會發生罷工事件，「罪魁禍首就是他們 」，問大家該不該報警請對方下車？文末還附註白眼翻到後腦。大批網友看到貼文，紛紛在底下留言砲轟，怒吼「下車的應該要是你吧 」。

這名男網友的po文一開頭就喊出「傻眼」，描述自己下課之後搭乘捷運，在車廂中「逮到髒髒的工人」，散發出汗味。求解「為什麼有工人上捷運」，認為這種行為實在太可惡，透露出想要報警請對方下車。還牽拖到罷工事件，認為台灣會發生罷工事件的罪魁禍首，根本就是這群工人。誇張的言語不止如此，該名男網友竟呼籲應該要好好處罰縱放工人上捷運的站務員。

貼文一出讓大家實在看不下去，不到一天被2萬多則留言灌爆。網友回嗆「捷運也是工人做的，至少他比你有貢獻多了 」、「再臭也沒有你的嘴臭啊 」、「捷運載到你才髒！ 」

有部分留言認為，該篇文章只是為了想紅，懷疑有可能是釣魚文，提醒大家留言要小心。有熱心網友發現po文者可能是臉書假帳號，肉搜出疑似本人的資料，包含姓名、住址、目前就讀國中一年級等資訊。留言區還爆料指出po文者老早就有在網路上亂說話的記錄，之前曾被揪出來要求道歉，但至今死性不改。不過爆料資訊尚未被證實，po文者真實身分為何，目前仍然是個問號。

男網友自稱下課搭捷運時遇到工人。 圖擷自臉書
男網友自稱下課搭捷運時遇到工人。 圖擷自臉書
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男網友發文遭到留言灌爆。 圖擷自臉書
男網友發文遭到留言灌爆。 圖擷自臉書
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捷運國中生臉書罷工
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